MODLIBORZYCE - 230 km/h - warszawiak udawał Kubicę.

Dzieci i seniorzy odkrywają tajniki pracy weterynarza. Kolejna odsłona projektu "Lublin. Zawodowcy"

Jak wygląda krowa? czy owady można jeść? co to jest resuscytacja psów, a do tego zabawa w laboratorium oraz pomoc dzikim zwierzętom. Uczestnicy programu "Lublin. Zawodowcy" odwiedzili kliniki weterynaryjne Uniwersytetu Przyrodniczego.