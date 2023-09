Puławy chcą zostać stolicą recyklingu

O tytuł Polskiej Stolicy Recyklingu powalczą miasta, które uczestniczą w projekcie Elektryczne Śmieci, organizowanym przez Fundację Odzyskaj Środowisko. Puławy do programu przystąpiły w listopadzie 2020 roku. Już od blisko trzech lat mieszkańcy mogą wrzucać elektroodpady do czerwonych skrzynek, któreznajdują się w ośmiu lokalizacjach: przy ul. Niemcewicza 9, Kołłątaja 21 i 41, Kaniowczyków 6, Cichockiego 4, Piłsudskiego 45, na osiedlu Niwa przy altanie na rogu Puławskiej i Roweckiego oraz Kruka-Heindenreicha 6.

Teraz miasto przystąpiło do programu Polska Stolica Recyklingu 2023.

– Zbieramy niepotrzebne, ale nadające się do użytku: elektronikę, tekstylia, artykuły dziecięce i zabawki, obuwie i książki. Przekażemy je na rzecz m.in. domów dziecka i domów samotnej matki – mówi Malwina Szwarc, kierownik ds. relacji w Fundacji Odzyskaj Środowisko.

– Tym razem rzeczy nie wrzucamy do skrzynek, ale wysyłamy je jako EKOzwroty, poprzez bezpłatną usługę realizowaną wspólnie przez naszą fundację oraz InPost. Kluczem do sukcesu, żeby wygrać główną nagrodę 50 tysięcy złotych, jest kod instytucji z danej gminy, który trzeba wpisać przy wysyłaniu paczki. W ten sposób zdobywa ona punkty. Zapraszam instytucje: teatry, szkoły, muzea, uczelnie wyższe, świetlice czy domy kultury do współzawodnictwa – dodaje Szwarc.