Powiat włodawski ma nowego starostę. "Nie będzie rewolucji w starostwie"

Podczas czwartkowej na Mariusza Zańkę radni oddali 8 głosów w głosowaniu tajnym. Nowy starosta to doświadczony samorządowiec, a z wykształcenia prawnik. Od 2014 roku był radnym powiatu. Zawodowo był związany z gminą Kodeń. Pracował tam jako sekretarz.

– To nie będzie łatwa kadencja. Ale liczę na to, że będzie zbudowana na trzech filarach: bezpieczeństwa, stabilizacji i rozwoju -powiedział tuż po ogłoszeniu wyboru 40-letni Zańko. – To najpiękniejszy powiat w Polsce z wielką historią rodów magnackich, wyjątkową przyrodą. Powinniśmy promować nasze pojezierze- zauważa nowy starosta. Ale z drugiej strony, położenie powiatu to również wyzwanie. – Sytuacja geopolityczna, czyli wojna za Bugiem i zagrożenie hybrydowe to nasze bolączki. Dlatego potrzebujemy dobrej współpracy ze Strażą Graniczną, Policją i innymi służbami. Mam nadzieję, że wygrana Ukrainy nastąpi jak najszybciej- przyznaje.

Widzi też pewne szanse. – Rozwój jednostek wojskowych na naszym terenie może być przyczynkiem do powstawania nowych miejsc pracy- zaznacza Zańko. Obiecuje dalszy rozwój infrastruktury drogowej. – Ale na takie inwestycje potrzebne będą zewnętrzne dofinansowania. Dlatego tak ważne są dobre relacje z urzędem marszałkowskim - dodaje.

Zapowiada też, że w starostwie rewolucji nie będzie. – Stawiam na dialog i współpracę opartą na partnerskich zasadach. Taki styl zarządzania wybieram- zapewnia. – Gwarantuję zaangażowanie, uczciwość i ciężką pracę- podkreśla.

Wicestarostą został Piotr Gorgol z PiS. A przewodniczącą rady będzie Danuta Kononiuk (PiS).

Poprzedni starosta Adam Panasiuk z Trzeciej Drogi zamienił samorząd powiatu na gminę Urszulin. Wyborcy wybrali go na wójta.