Rolnik na zmianę z żoną pilnuje pola. I tak to nic nie daje

Ten problem Marek Sawczuk zasygnalizował na ostatniej sesji rady.

– To się powtarza od kilku lat i staje się coraz bardziej uciążliwe, szczególnie przy obecnych kosztach i drożyźnie – tłumaczy Sawczuk (PSL), który jest też sołtysem Kaliłowa pod Białą Podlaską. – Coś musimy z tym zrobić, bo dojdzie do tego, że siatką będziemy musieli grodzić swoje pola – przyznaje.

On sam zasiał kukurydzę na początku maja. – Po kilku dniach, gdy ona zaczyna kiełkować, pole robi się czarne od kruków. W ciągu godziny, ptaki potrafią wydłubać nawet hektar. Ja z żoną próbowaliśmy na zmianę pilnować i odstraszać, ale to i tak nie pomogło, bo część uprawy straciłem – skarży się radny.

Z podobnym problemem zmagają się też inni rolnicy z pobliskich wsi. – To ptactwo w ostatnim czasie bardzo się rozmnożyło. Przypuszczam, że to przez zakład zagospodarowania odpadów, który znajduje się blisko Kaliłowa. Tam mają stołówkę. Drzewa w okolicy są wręcz oblepione przez kruki. I to nie są małe kawki, to ogromne ptaszyska – tłumaczy.

Na sesji apelował do władz gminy o interwencję. – Do końca nie wiem, gdzie składać pisma, czy do ochrony środowiska, czy do administracji rządowej. I czy możliwe jest odszkodowanie? Bo póki co nie ma metody na te kruki, a to jest tragedia – rozkłada ręce Sawczuk.