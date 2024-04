Majówka za pasem. Nieoczywiste miejsca w województwie lubelskim

Zaledwie 100 km od Lublina znajduje się Majdan Kasztelański, który skrywa wiele atrakcji, a także z niego jest blisko do innych ciekawych miejsc. Nieopodal miejscowości znajduje się baszta widokowa z której widać piękny widok na Roztocze. Baszta znajduje się na terenie Kamieniołomu Babia Dolina, gdzie możemy podziwiać liczne skamieniałości po osobnikach żyjących na ziemi miliony lat temu. Baszta dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 19.00, w weekendy od 12.00 do 19.00. Z Majdanu Kasztelańskiego możemy także wybrać się do Józefowa, Zwierzyńca, a także Roztoczańskiego Parku Narodowego. Dla aktywnych znajdą się także ścieżki rowerowe i spływy kajakowe.