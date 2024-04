Cztery dni egzaminów. Trzeba zdać i można być radcą prawnym

We wtorek rozpoczął się maraton egzaminów na radcę prawnego. Pierwszego dnia egzaminu zmierzyło się z zagadnieniami z zakresu prawa karnego, przed nimi jeszcze egzaminy z prawa cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego. Ostatniego dnia oprócz zagadnień prawnych, aplikanci otrzymają zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub etyki zawodowej. Na wykonanie zadań mają 6 godzin (egzaminy odbywające się od wtorku do czwartku) oraz 8 godzin (w przypadku piątku gdzie adepci zmierzą się z prawem administracyjnym oraz etyką zawodową).

– Wśród zadań jest napisanie pozwu, apelacji, opinii czy opinii o bezzasadności wnoszenia apelacji – tłumaczy Ewa Urbanowicz, rzeczniczka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Zdający iszą egzamin na własnych laptopach z wykorzystaniem specjalnej aplikacji, która blokuje możliwość kontaktu z innymi programami komputerowymi. Mogą używać kodeksów oraz komentarzy.

Zdawalność egzaminu na poziomie lubelskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych już od kilku lat utrzymuje się na poziomie blisko 90 proc. i jest jedną z najwyższych w skali kraju. Większość osób przystępujących do egzaminu to absolwenci UMCS-u. po egzaminach młodzi radcy na wyniki będą czekać około miesiąca. Po tym pozostaje już tylko ślubowanie i wpisanie do rejestru radców prawnych.