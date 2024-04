Świdnik wybiera burmistrza. Najniższa frekwencja w regionie (zdjęcia)

Do 21 lokali wyborczych w Świdniku do godz. 12 udało się 3173 osób z 29 626 uprawnionych do głosowania. Frekwencja jest niższa o 2,73 proc. niż przed dwoma tygodniami.

Co ciekawe, najwyższy i najniższy frekwencyjny rezultat notują Obwodowe Komisje Wyborcze mieszczące się w tym samym budynku, Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Jarzębinowej.

W OKW Nr 17 (ul. Cedrowa, ul. Cisowa, ul. Cyprysowa, ul. Henryka Strumińskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 32 - 66 (parzyste), ul. Klonowa 16 - 44 (parzyste), 21 - 47 (nieparzyste), ul. ks. Kanonika Jana Hryniewicza od 13B do końca, ul. Modrzewiowa, ul. Morwowa) głosowało do południa zaledwie 86 z 1345 uprawnionych do głosowania wyborców – 6,39 proc., z kolei w OKW nr 18 (ul. Racławicka 28 - 32 (parzyste), ul. Stanisława Skarżyńskiego 1A - 5 (nieparzyste), ul. Stanisława Skarżyńskiego 4 - 12 (parzyste)) 205 z 1416 – 14,48 proc.

Świdniczanie wybierają dzisiaj burmistrza. W drugiej turze o urząd ubiegają się Marcin Dmowski (KWW Marcin Dmowski – Porozumienie Samorządowe) i Edyta Lipniowiecka (KKW Koalicja 15 Października).

Lokale wyborcze otwarte będą do 21:00.