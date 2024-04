Wracają pokazy na fontannie multimedialnej. Wiemy, na kiedy zaplanowano pierwszy spektakl

Od maja do końca wakacji co tydzień, w piątki i soboty o godz. 21:00 na mieszkańców i turystów czekać będzie łącznie 10 widowisk.

– Kilkunastominutowe animacje, które ponownie zobaczymy na fontannie na Placu Litewskim, nawiązują do historii, kultury, a także architektury miasta i harmonijnie łączą widowiska wodne z obrazem, światłem i dźwiękiem. Okazją do inauguracji nowego sezonu fontanny będzie długi weekend majowy, podczas którego zachęcamy do spędzenia ciepłych, wiosennych wieczorów w centrum Lublina – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

>>>Próba generalna multimedialnej fontanny. Jak wypadła?<<<

Harmonogram pokazów w maju:

• 1 maja (środa) - Wieniawski IMPRO, Symfonia Nauki

• 2 maja (czwartek) - Czarcia Łapa, Unia Narodów

• 3 maja (piątek) - Symfonia Nauki, Tradycje Lubelskiego Przemysłu Lotniczego + Sen o Mieście

• 4 maja (sobota) - Czarcia Łapa, Tradycje Lubelskiego Przemysłu Lotniczego + Anioły Lubelskie

• 10 maja (piątek) - Wieniawski IMPRO, Historia Placu Litewskiego na wesoło

• 11 maja (sobota) - Czarcia Łapa, Unia Narodów

• 17 maja (piątek) - Symfonia Nauki, Wydarzenia Kulturalne

• 18 maja (sobota) - Czarcia Łapa, Tradycje Lubelskiego Przemysłu Lotniczego + Sen o Mieście

• 24 maja (piątek) - Lublin is YOUth (pokaz w języku polskim), Symfonia Nauk

• 25 maja (sobota) - Wieniawski IMPRO, Tradycje Lubelskiego Przemysłu Lotniczego + Anioły Lubelskie

• 31 maja (piątek) - Wieniawski IMPRO, Unia Narodów.



Fontanna multimedialna w Lublinie należy do najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju i Europie. Kompleks złożony jest z dziewięciu wodotrysków, w tym siedmiu zdrojów w nowszej części deptaka, fontanny spiralnej oraz głównej - multimedialnej. Fontanna multimedialna posiada 227 dysz oraz 319 reflektorów, które tworzą wielobarwne sekwencje. Realizację pokazów multimedialnych na fontannie na Placu Litewskim koordynuje Marketing Miasta Lublin.

Aktualny harmonogram wraz z opisami pokazów dostępne są na stronie fontanna.lublin.eu oraz oficjalnym profilu na portalu społecznościowym www.facebook.com/FontannaLublin/.