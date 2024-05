Mayor of Kingstown: Nowy sezon, nowe kłopoty (wideo)

Serial Mayor of Kingstown stworzyli nominowany do Oscara Taylor Sheridan i Hugh Dillon. W roli głównej występuje nominowany do Oscara Jeremy Renner.

Wciela się Mike’a McLusky’ego. To człowiek z niezbyt dobrą przeszłością, dzięki której ma jednak odpowiednie kwalifikacje i znajomości, by teraz rządzić miastem; tytułowym Kingstown. A jednym z ważniejszych elementów tegoż jest więzienie, gdzie rozgrywała się spora część poprzednich dwóch sezonów.

Nie jest to serial wybitny, ale dobrze zagrany, dobrze nakręcony i nie robiący zbyt często idioty z widzów. A to już spory sukces.

Co czeka na widzów w trzecim sezonie?

W mieście urządza się rosyjska mafia, a w więzieniu i poza nim trwa narkotykowa wojna. Mieszkańcy Kingstown oczekują, że Mike McLusky uspokoi sytuację. Sprawy jednak się komplikują, kiedy postać znana z kryminalnej przeszłości burmistrza grozi, że uniemożliwi mu zaprowadzenie pokoju między zwaśnionymi stronami.

Poza Rennerem w serialu Mayor of Kingstown występuje także Hugh Dillon, Taylor Handley, Emma Laird, Tobi Bamtefa i Michael Beach.

Trzeci sezon Mayor of Kingstown w serwisie SkyShowtime będzie miał swoją premierę 6 czerwca.