Program TV 7-9 października 2022. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 7 października:



Krwawy sport, reż. Newt Arnold, TV Puls, godz. 20



Gratka dla miłośników kina kopanego. "Krwawy sport" to jeden z najgłośniejszych filmów z Jeanem-Claude Van Damme'em. Aktor wciela się w rolę dezertera, który postanawia wziąć udział w nielegalnym turnieju kumite rozgrywanym w Hongkongu. Film doczekał się aż trzech kontynuacji i uchodzi klasykę VHS.



Jurassic World, reż. Colin Trevorrow, TVN, godz. 21.35



Nowe hollywoodzkie podejście do tematu "Parku Jurajskiego", który wykreowany przez Stevena Spielberga rządził na ekranach w latach 90. Teraz opowieść o odtwarzaniu prehistorycznych gadów powróciła z nową obsadą i nową historią. Wyszło z tego znośne kino klasy B z dużą dawką humoru. Na ekranie zobaczymy popularnych Chrisa Pratta i Bryce Dallas Howard.



GoldenEye, reż. Martin Campbell, TVP 1, godz. 22.15



Jedna z najsłynniejszych odsłon przygód słynnego Agenta 007 – Jamesa Bonda. W tej nafaszerowanej akcją produkcji w rolę Bonda wciela się Pierce Brosnan, a na ekranie towarzyszy mu m.in. Izabella Scorupco. Gra ona Natalię, która jest światkiem kradzieży tytułowego GoldenEye kontrolującego satelity. Agent 007 ma za zadanie odzyskać urządzenie.



Sobota, 8 października:



Assassin's Creed, reż. Justin Kurzel, TVP 1, godz. 21.35



Filmowa adaptacja słynnej gry wideo. Dzięki przełomowej technologii Callum Lynch doświadcza przygód swojego przodka, asasyna Aguilara, żyjącego w XV-wiecznej Hiszpanii. Zostaje zmuszony podjąć walkę z potężnymi templariuszami. W obsadzie tej widowiskowej produkcji znaleźli się m.in. Michael Fassbender, Marion Cotillard i Jeremy Irons.



Kac Vegas III, reż. Todd Phillips, TVN, godz. 21.45



Finał świetnie przyjętej trylogii komediowej o przygodach przyjaciół, którzy na kacu pakują się w kłopoty. Po śmierci ojca Alana Phil, Stu i Doug postanawiają pocieszyć kumpla z watahy. Za sprawą Chowa, który ukradł sporo kasy, znów wpadną w tarapaty. Reżyseruje twórca "Jokera" - Todd Phillips.



Commando, reż. Mark L. Lester, Polsat, godz. 23.10



Kolejna tego weekendu propozycja dla wielbicieli klasyków VHS. Tym razem na ekranie będzie królował Arnold Schwarzenegger, który jako John Matrix, były żołnierz oddziałów specjalnych, rozpoczyna prywatną wojnę przeciwko ludziom, którzy porwali jego córkę.



Niedziela, 9 października:



Piotruś Królik, reż. Will Gluck, Polsat, godz. 11.35



Familijny przebój na podstawie powieści Beatrix Potter. Złośliwy, niepokorny i ciekawski Piotruś Królik to postać wyjątkowa. W tej odsłonie jego przygód, bohater stara się wkraść do ogrodu warzywnego należącego do rolnika. W filmie wystąpili m.in. Rosa Byrne, Domhnall Gleeson i Margot Robbie.



Niepamięć, reż. Joseph Kosinski, TV4, godz. 20



Rok 2077, z powodu napromieniowania Ziemi ludzie przenieśli się na księżyc Saturna, Tytana. Jack Harper wpada na trop zagadki, która całkowicie zmienia jego światopogląd i przyszłość ludzkości. W filmie Josepha Kosinskiego główną rolę zagrał Tom Cruise. Panowie powrócili do współpracy przy okazji nowej odsłony Top Gun.



Captain Fantastic, reż. Matt Ross, TVP Kultura, godz. 20



Ojciec sześciorga dzieci wychowuje swoje pociechy z dala od cywilizacyjnego świata. Przychodzi jednak dzień, w którym wszyscy muszą wrócić do realnego otoczenia. Ciepły rodzinny dramat zdobył uznanie tak widzów, jak i krytyków. Za swoją rolę Viggo Mortensen otrzymał nominacje do Oscara.