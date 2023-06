69. ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego: Dominik Kopeć najlepszy w biegu na 100 metrów

Pomysł na lubelskie trawniki: kosić późno, rzadko i nie wszędzie

Aktywiści alarmują i wyliczają straty jakie ponosimy kosząc trawniki. Ich zdaniem właściciele i administratorzy terenów robią to zbyt często, siejąc spustoszenie wśród wielu organizmów. Autorzy postulatów, które trafiły do władz miasta dostrzegają pozytywne zmiany ale ich zdaniem to za mało.