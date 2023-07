99. PZLA MP: Dwa kolejne medale AZS UMCS Lublin, po jednym Wisły Puławy i Agrosu Zamość

Największe powody do radości miał Krzysztof Hołub. Zawodnik AZS UMCS wywalczył złoto w biegu na 400 metrów przez płotki. W finale mógł się pochwalić czasem 49,78 sekundy, co jest dla niego także nowym rekordem życiowym.

Druga lokata przypadła także sztafecie lubelskich akademików 4x100 metrów, która wystąpiła w składzie: Jakub Lempach, Patryk Krupa, Jakub Chmiel oraz Łukasz Żak. Do tytułu mistrzów Polski zabrakło naprawdę bardzo niewiele, bo AZS AWF Katowice osiągnął rezultat 40,16 przy… 40,17 Krupy i spółki.

Ciekawy był też pojedynek w konkursie rzutu młotem pań. Aż do piątej kolejki prowadziła Malwina Kopron z Wisły Puławy. Anita Włodarczyk rzucała poniżej 70 metrów, ale w swojej przedostatniej próbie uzyskała 70,91. I to wystarczyło do wywalczenia złotego medalu. Kopron przypadło srebro z rezultatem 70,54. Trzecia była za to Aleksandra Śmiech z Agrosu Zamość (69,26).