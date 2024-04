Aleksandra Mirosław wyrównała rekord świata i wygrała zawody w Chinach

0 A A

(fot. Katarzyna Nastaj)

Udana wyprawa do Chin Aleksandry Mirosław. Zawodniczka KW Kotłownia Lublin w sobotę wystąpiła w finale Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, który był rozgrywany w Wujiang. Mimo problemów w eliminacjach Polka zrobiła swoje podczas decydującej rozgrywki. Nie tylko okazała się najlepsza, ale zrobiła to też prawie w rekordowym czasie. Prawie, bo „tylko” wyrównała swoje osiągnięcie – 6,24 sekundy.

