Sport i zabawa na dużym osiedlu. Urząd czeka na wykonawcę FunParku

Ten projekt był jednym ze zwycięskich w ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Na pomysł Kacpra Barszcza zagłosowało ponad 4,3 osób.

Z koncepcji zaprojektowanej przez bialskie biuro Arch-Dom wynika, że na działce przy ulicy Aleksandra Wereszki (niedaleko przedszkola Fiku Miku) powstanie boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Będzie tu można pograć w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną czy tenisa. Z kolei, na dużym placu zabaw oprócz piaskownicy pojawią się huśtawki czy bujaki. A prawdziwą atrakcją z pewnością będzie ponad 20-metrowy zjazd linowy. Plan jest taki, by FunPark zazielenił się krzewami, drzewami i rabatami.

Przy alejkach postawionych będzie 13 ławek, stojaki na rowery czy wodopój. Będzie też kącik z zadaszoną drewnianą altaną. A w środku ławostoły.

Przy kompleksie wytyczony będzie parking na 30 samochodów. Ale nie z kostki, tylko z nawierzchni szutrowej. Przy tym wszystkim nie zabraknie też mobilnego WC.

Teren będzie ogrodzony i objęty monitoringiem, a także nagłośnieniem.

Wykonawcy mogą zgłaszać się do 2 sierpnia. Po podpisaniu umowy, ratusz daje 4 miesiące na realizację. Wstępny kosztorys to ok. 1 mln zł.