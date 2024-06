Lotto Triathlon Energy Lublin 2024. Prezenterka Polsatu najszybsza! Kto jeszcze wygrał?

Dwa kolejne etapy to jego show. Na rowerze powiększał przewagę z każdym kilometrem, a na bieganiu tylko postawił kropkę nad i wygrywając ostatecznie z ponad 12-minutową przewagą. - Rower zgodnie z oczekiwaniami. Chciałbym utrzymać taką wysoką formę. Trasa w Lublinie jest super. Delikatnie wzniesienia, ale generalnie osłonięta od wiatru – oceniał zawodnik, który na rowerze kolejnego triathlonistę wyprzedził o… 5 minut! A w bieganiu dołożył jeszcze mocniej!

– Najbardziej jestem zadowolony z biegania, bo przez lekką kontuzję miałem kilka miesięcy bez biegania. Tydzień temu na przetarcie wystartowałem w Zimnej Wodzie i cieszę się, że z nogą wszystko w porządku. To jeszcze nie jest to, czego oczekuję, ale jestem zadowolony – podkreślał. A trzeba dodać, że pobiegł 10,55 km w 36:52 min., gdzie kolejnemu zawodnikowi zajęło to… 40:11.

Wśród Pań od początku do końca rywalizację kontrolowała lublinianka Eliza Pitura.

– Szczerze mówiąc liczyłam na to, że wygram. Dużo na starcie nas nie było. Pływanie to była dla mnie jedna wielka tragedia. Walczyłam z falami, ale ku mojemu zdziwieniu przyjęłam to na spokojnie, bez żadnej paniki. Stwierdziłam, że muszę to przetrwać i robić swoje – opowiadała. – Etap rowerowy kontrolowałam, powiększając przewagę, tak by na biegu skupić się na ukończeniu na pierwszym miejscu.