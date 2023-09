Anhelina Łysak nie ma medalu mistrzostw świata w zapasach, ale zdobyła kwalifikację olimpijską

Chełmianka rywalizowała w kategorii do 57 kg. W walce o trzecie miejsce zmierzyła się z Amerykanką Helen Maroulis, której uległa 6:10. Poza brązowym medalem stawką pojedynku Polki była kwalifikacja na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. Zapaśniczce z Chełma udało się jednak dokonać tego wyczynu. Konieczna była dodatkowa walka. W niej rywalką była reprezentantka Turcji Elvira Kamaloglu. Turczyna została pokonana przez położenie na łopatki. Zanim doszło do takiego rozstrzygnięcia Łysak prowadziła 8:4. Kwalifikacja zapaśniczki z Chełma to pierwsza przepustka dla Polski na igrzyska w Paryżu.

Angelina Łysak rozpoczęła rywalizację w Belgradzie od wygranej w 1/16 finału z Kenijką Mary Maliaką 2:0. W 1/8 pokonała Hannah Fay Taylor z Kanady 4:0. Z kolei w ćwierćfinale nie dała rady Japonce Tsugami Sakurai przegrywając 0:7. W repasażach Ukrainka z polskim paszportem wygrała z pochodzącą z Rosji Iryną Kurachkinę 10:0.

W Belgradzie startowała także druga z zawodniczek Cementu-Gryfa Chełm Katarzyna Krawczyk. Rywalizująca w wadze do 55 kg Polka nie zdołała przejść pierwszej rundy. Przegrała z liderką rankingu Karlą Loreną Godinez Gonzalez z Kanady 1:5.