Bartosz Zmarzlik przed półfinałowym rewanżem z Włókniarzem: Ciężka praca i determinacja pięknie się odpłacają

Jak oceniasz dotychczasowy sezon w barwach Platinum Motoru Lublin?

Póki co, bardzo pozytywnie. Czuję, że fajnie dogadujemy się z chłopakami w drużynie, a atmosfera na trybunach jest niesamowita. Pamiętam, jak przyjechałem tu kiedyś pierwszy raz i doping był mega pozytywny i tak jest do tej pory. Jestem pod niesamowitym wrażeniem. Czuć, że kibice są z drużyną i są naszym dodatkowym zawodnikiem.

Twoje drużyny w Szwecji i Polsce walczą o tytuły mistrzowskie. Będzie dublet?

Na pewno dam z siebie wszystko, aby złote medale zdobyć. Intensywnie pracujemy z teamem, aby wszystko zagrało, jak należy. Jestem dobrej myśli. Jeśli ominą nas kontuzje, jeśli kontuzjowani zawodnicy wrócą do pełni dyspozycji, to czuję, że może być dobrze.

Wyrównałeś rekord wygranych turniejów Grand Prix, który należał do Twojego mentora Tomasza Golloba! Jak skomentujesz to osiągnięcie?

To wspaniałe uczucie, a przecież to tak naprawdę jeszcze początek mojej drogi. Zawsze o tym marzyłem. Gdzieś z tyłu głowy tliła mi się taka myśl, że kiedyś chciałbym dogonić Tomasza Golloba w liczbie zwycięstw Grand Prix i zrobiłem to. Ciężka praca i determinacja pięknie się odpłacają.

W ostatnim turnieju cyklu Speedway Grand Prix z problemami awansowałeś do półfinału, aby ostatecznie stanąć na podium. Dużo ryzykowałeś w regulacjach motocykla w biegach finałowych?

W tym sezonie chyba nie ma zawodów, w których dużo bym nie ryzykował z ustawieniami. Dziwny jest ten sezon, ale w sumie tak jest co roku. Dlatego żużel jest taki piękny. Nie ma chwili na spokój, ciągła analiza i szukanie optymalnych rozwiązań. Zrobiliśmy w Cardiff niesamowitą pracę i zaliczyłem kolejny finał i kolejne podium w tym sezonie. Do tego tor był rewelacyjny do ścigania. Tegoroczne Cardiff będę wspominał z uśmiechem na ustach.

Wiele mówi się o tym, że Mateusz Cierniak między innymi za sprawą Twoich wskazówek notuje duży progres.

Mateusz dużo pyta i chce słuchać. Najważniejsze jest to, że wyciąga pozytywne wnioski. To jest prawdziwy walczak na torze i to przyjemność móc z nim pracować. Jego entuzjazm mi się udziela. Taka obustronna satysfakcja. Z jednej strony z jego wyników, a z drugiej, że choć trochę mogłem dorzucić tę niewielką cegiełkę do rozwoju jaki osiąga.

Rozmawiał Konrad Koperwas