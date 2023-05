Cement-Gryf Chełm czołowym klubem mistrzostw Polski kadetek

Wicemistrzynią kraju została Marta Gajowniczek. Reprezentantka Cementu-Gryfa stoczyła cztery pojedynki. Drogę do medalowego podium rozpoczęła od pokonania kolejno reprezentantek z Połańca, Radomia i Stoczka Łukowskiego.

W finałowej walce chełmianka uległa późniejszej mistrzyni Polski Mai Nowakowskiej z Teresina. Tym samym Gajowniczek musiała zadowolić się tytułem wicemistrzyni. Z kolei z brązowym krążkiem wróciła do Chełma Nikola Silniewicz.

Natomiast na dziewiątym miejscu w kraju sklasyfikowana została Maja Pleskot. Siostry Kinga i Anna Kamola zajęły w swoich kategoriach wagowych 11. pozycję. Z kolei Wiktoria Śmigielska uplasowała się na 13. miejscu, a Oliwia Ożarowska na 14.

W klasyfikacji drużynowej Cement-Gryf Chełm zajął trzecie miejsce w Polsce, wśród 53 startujących klubów. Reprezentacja województwa lubelskiego również zajęła trzecią pozycję.

Mistrzostwa Polski w Stargardzie rozegrane zostały w ramach XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w zapasach kobiet. Ta prestiżowa impreza dla młodych sportowców w olimpijskich dyscyplinach objęta została system sportu młodzieżowego prowadzonego przez Instytut Sportu.

Kolejnym sprawdzianem dla chełmskich zapaśniczek będą mistrzostwa Polski seniorek w Sieradzu.

Dwa medale zapaśników

W Raciborzu zostały rozegrane mistrzostwa Polski zapaśników w stylu klasycznym. Zawodnicy z województwa lubelskiego wracali do domu z dwoma medalami. Złoto zdobył Szymon Szymonowicz z Cementu Gryfa Chełm, który wystartował w kategorii do 87 kg. W finale pokonał Arkadiusza Kułynycza (Olimpijczyk Radom). Jakub Wach z Olimpu Janów Lubelski zajął za to trzecie miejsce w kategorii do 55 kg. Jeżeli chodzi o klasyfikacje drużynowe, to ekipa z Chełma była piąta, a Olimp zakończył zmagania na dziesiątej pozycji.