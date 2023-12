Czerwony lider rozgrywek Pod Koszami Dziennika Wschodniego

Podopieczni Marka Dejnka przystępowali do tego spotkania w roli faworytów. Wszak w tym sezonie jeszcze nie przegrali ani jednego meczu. Dość nieoczekiwanie Lipa Team była blisko pozbawienia „Czerwonych” tego statusu.

Od pierwszych minut gracze The Reds nie mogli sobie poradzić z duetem Kamil Karwas – Anna Dobrowolska. Na koniec trzeciej kwarty przewaga Lipa Team sięgnęła już 9 pkt. Na szczęście w drużynie The Reds Iglo-Klima jest Matek Lejko. Ten doświadczony obrońca, który podstaw basketu uczył się na przełomie wieków w ostatniej kwarcie zdobył 9 pkt. Dzielnie w tym fragmencie wspierał go Piotr Padysz.

Gracze Lipa Team natomiast wyraźnie opadli z sił, co nie jest zaskoczeniem, ponieważ na ławce rezerwowych nie mieli żadnego zmiennika. W efekcie przegrali 55:58, chociaż za heroiczną walkę należą im się olbrzymie wyrazy uznania.

Sensacją pierwszych kolejek jest Team Erkado. Zespół, którego liderem jest doświadczony Robert Dudek nieoczekiwanie jest w grze o medale. W niedzielę pokonał 53:47 Quattro Tech., czyli aktualnego wicemistrza. Quattro mogłoby w końcówce powalczyć zwycięstwo, ale w czwartej kwarcie zmarnowało sporo rzutów osobistych.

Wyniki: Symbit – BRU 91:66 * Dom Plus Kwadrat – Lancet 75:60 * Quattro Tech. – Team Erkado 47:53 * Prospectiv – Adley Hydroizolacje 34:50 * The Reds Iglo-Klima – Lipa Team 58:55 * 4te Piętro – WinPlay 69:61. Pauzował: Flying Foxes.