Czesław Michniewicz nie będzie już trenerem reprezentacji. Komunikat PZPN

Kontrakt Michniewicza obowiązuje do końca roku, a po powrocie piłkarzy z Kataru Polski Związek Piłki Nożnej miał okazję przedłużyć umowę jednostronnie. Nie zdecydował się na to.

Oznaczało to, że PZPN i trener usiedli do rozmów. Mieli się porozumieć, ale głośno było o pretensjach wobec reprezentacji. Mimo, że drużyna wyszła z grupy podczas mistrzostw świata, to styl jej gry pozostawiał wiele do życzenia.

Zespół dobrze wypadł w spotkaniu z Francją, ale nieoficjalnie była mowa o tym, że za styl odpowiadali sami piłkarze, a nie Michniewicz.

Na drużynę rzutuje także afera z 30 mln zł, jakie piłkarzom miał obiecać premier. Miała to być nagroda za wyjście z grupy. Problem w tym, że piłkarzy bardziej pochłaniał sposób podziału pieniędzy, niż przygotowanie się do gry.

Dziś już wiadomo, że Michniewicz nie będzie już dłużej selekcjonerem. ­­– W ubiegłym tygodniu Czesław Michniewicz odbył kilka spotkań z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą, wiceprezesami oraz zarządem PZPN. W ich trakcie selekcjoner podsumował występ reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w Katarze, a także omówił aspekty organizacyjne udziału kadry w mundialu. Po wnikliwiej analizie wszystkich informacji, PZPN zdecydował nie przedłużać wygasającej z końcem roku umowy Czesława Michniewicza – podał właśnie PZPN.

Cytowany w komunikacie Cezary Kulesza, prezes związku dodaje: – W imieniu zarządu PZPN chcieliśmy serdecznie podziękować Czesławowi Michniewiczowi za 11 miesięcy pracy na stanowisku selekcjonera. Jak wiemy, trener przejął kadrę w bardzo trudnym momencie. Mimo tych okoliczności, zdołał wywalczyć awans na mundial, utrzymał także miejsce w elicie Ligi Narodów. Poprowadził również reprezentację do pierwszego od 36 lat awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata. Za to Czesławowi Michniewiczowi należą się podziękowania.

Dodaje jednak, że aby właściwie ocenić pracę selekcjonera trzeba brać pod uwagę takie kwestie jak długofalowy pomysł na dalsze funkcjonowanie reprezentacji i kierunek jej rozwoju.

– Dlatego, po wielu spotkaniach i analizach, podjęliśmy niełatwą decyzję o zakończeniu współpracy. Czesław Michniewicz jest doświadczonym szkoleniowcem i jestem przekonany, że nie będzie długo czekał na propozycje nowej pracy. Życzymy mu powodzenia i dalszych sukcesów w karierze – dodaje Cezary Kulesza.

W najbliższym czasie rozpocznie się proces wyboru nowego selekcjonera. Jego zadaniem będzie poprowadzenie reprezentację Polski w kwalifikacjach mistrzostw Europy.

– Chcemy, aby w eliminacjach Euro reprezentację poprowadził trener gwarantujący jej rozwój i realizację zakładanych celów. Nowy selekcjoner musi również poprawić wizerunek drużyny narodowej i odbudować zaufanie kibiców. Nasz wybór musi być przemyślany, dlatego nie będziemy deklarować konkretnych dat prezentacji selekcjonera. Jednocześnie zapewniamy, że wybór nowego szkoleniowca jest dla zarządu PZPN kwestią priorytetową – podkreślił prezes Kulesza.

Michniewicz pełnił funkcję selekcjonera od 31 stycznia.