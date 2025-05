Ryzykant wyprzedzał na wzniesieniu i podwójnej ciągłej. Dwa auta rozbite

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów doszło we wtorek, 29 kwietnia w powiecie zajmojskim. Kierowca mercedesa mimo ograniczonej widoczność postanowił zaryzykować i łamiąc zakaz, wyprzedzić jadącą przed nim betoniarkę. Gdy zrównał się z ciężarówką zauważył, że w jego stronę z naprzeciwka zmierza BMW. Na ucieczkę było już za późno.

62-latek spróbował jeszcze maksymalnie zbliżyć się do wyprzedzanego auta, ale tylko pogorszył sprawę - otarł się o betoniarkę, a następnie uderzył w auto z Bawarii. Na miejsce wezwano karetki pogotowia, staż pożarną i policję. Kierująca BMW, 25-latka z gminy Tomaszów Lubelski oraz 85-latka podróżująca mercedesem zostały zabrane do szpitala. Na szczęście po badaniach okazało się, że nie odniosły poważnych obrażeń, co pozwoliło wypisać je do domu.

Sprawca kolizji, mieszkaniec gminy Józefów w powiecie biłgorajskim był trzeźwy, podobnie jak kierujący ciężarówką 62-latek z gminy Łabunie w powiecie zamojskim, a także wspomniana 25-latka z Tomaszowa Lubelskiego.

Kierowca mercedesa za wyprzedzanie na podwójnej linii ciągłej i doprowadzenie do kolizji otrzymał mandat w wysokości 5 tys. zł oraz 12 punktów karnych.