Edach Budowlani kontra Orkan Sochaczew, czyli mecz o podwójną stawkę

Lublinianie wracają do ligowej rywalizacji po dwóch tygodniach przerwy. Ostatni raz wybiegli na boisko w Wielką Sobotę, kiedy zmierzyli się przy ul. Magnoliowej z Awenta Pogonią Siedlce. Podopieczni trenera Andrzeja Kozaka nie mieli najmniejszych problemów z udowodnieniem wyższości nad zespołem z Siedlec. Już po pierwszej połowie mieli na koncie cztery przyłożenia i kontrolę nad spotkaniem, bo prowadzili 28:10. Po zmianie stron bardzo szybko podwyższyli rezultat i grali swoje: widowiskowo dla publiczności i skutecznie. Ostatecznie zwyciężyli 78:17. Była to najwyższa wygrana w obecnym sezonie.

W tym samym czasie rugbyści z Sochaczewa gościli w Gdańsku na meczu z Lechią. Mistrzowie Polski stanęli na wysokości zadania i jak przystało na obrońców trofeum nie dali niżej notowanemu rywalowi najmniejszych szans. Orkan nie pozwolił Lechii na położenie piłki na swoim polu punktowym, sam zdobył aż 49 „oczek”.

Dwie najbliższe kolejki są bardzo ważne zarówno dla Edach Budowlanych, jak i Orkana. Najpierw obie piętnastki staną naprzeciw siebie w bezpośrednim starciu, następnie sprawdzą się na tle silnych rywali, będących wyżej w tabeli. Sochaczewianie zmierzą się na wyjeździe z liderem Budo 2011 Aleksandrów Łódzki. Z kolei lublinianie podejmą wicelidera i aktualnego wicemistrza kraju Ogniwo Sopot.

– Będą to dla nas dwa małe finały, po to aby następnie wystąpić w dużym finale – zapowiada kapitan lubelskiego zespołu Piotr Wiśniewski. Jeśli w dwóch najbliższych spotkaniach on i jego koledzy zdobędą maksymalną ilość 10 punktów, sytuacja w tabeli może ulec zmianie. Będzie to poważny szturm na pozycję wicelidera. Przed weekendową serią gier Edach Budowlani tracą do Ogniwa cztery, a do lidera – siedem punktów. Z kolei nad czwartym w klasyfikacji Orkanem mają pięć „oczek” zapasu. Dlatego spotkanie w Sochaczewie nabiera bardzo ważnego znaczenia.

Tymczasem w niedzielę przed swoją publicznością zagra druga drużyna lubelskiego klubu. Występujący w II Lidze Rugby zawodnicy Akademii Wincentego Pola Budowlanych II Lublin po siedmiu kolejkach przewodzą ligowej stawce. Ich kolejnymi rywalami będą Miedziowi Lublin. Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godz. 13 na boisku przy ul. Magnoliowej 6.