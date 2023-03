Edach Budowlani Lublin w sobotę zagrają z Posnanią. Chcą walczyć o medal

Po ponad trzech miesiącach lublinianie wracają do ligowej rywalizacji. Na pierwszy ogień pójdzie zaległa kolejka z rundy jesiennej. To ostatnia seria gier. Zgodnie z kalendarzem miała się odbyć na początku listopada ubiegłego roku. Niektóre mecze zostały jednak przełożone na wiosnę, w tym spotkanie Edach Budowlanych. Nastąpiła także zmiana gospodarza.

– Spotkanie rozgrywamy na początku marca. Jest duże prawdopodobieństwo, że o tej porze w Poznaniu panują bardziej korzystne warunki do gry niż w Lublinie – tłumaczy lubelski szkoleniowiec Andrzej Kozak.

Na półmetku rywalizacji Edach Budowlani plasują się na trzeciej pozycji z dorobkiem 31 punktów. Jesienią drużyna wygrała sześć spotkań, jedno zremisowała i jedno przegrała. Przed rundą rewanżową do zespołu z Lublina wrócili po kontuzji Piotr Psuj do ataku i Oskar Rudziński do I linii młyna. Po rocznej przerwie znowu zagra Kudakwashe Nyakufaringwa, popularny „Gufi”. Klub zakontraktował także Carlo Cloete z RPA, zawodnika ataku. Grę w Hongkongu wybrał Hardus Pretorius, a prawdopodobnie do Skry Warszawa wybiera się Marzuq Maarman. – Utrzymaliśmy poziom z pierwszej części sezonu, dwóch obcokrajowców odeszło, tyle samo pozyskaliśmy. Kilku zawodników wróciło do drużyny. Solidnie przepracowaliśmy zimową przerwę. Na pewno nie jesteśmy słabsi, a czy będziemy mocniejsi, okaże się w trakcie rozgrywek – mówi Kozak.

Sobotnim przeciwnikiem będzie zajmująca ostatnią pozycję Posnania Poznań. Faworytem są lublinianie. – Nie lekceważmy rywala. Naszym celem w tym sezonie będzie walka o medal. Na razie nie mówimy o kolorze. Walczmy o kolejne zwycięstwa. Przed nami jeszcze 10 spotkań i dopiero wtedy zobaczymy na którym miejscu zakończymy rundę zasadniczą i o co będziemy grać – mówi popularny „Kozi”.

W rundzie wiosennej Master Pharm Łódź przeprowadził się do Aleksandrowa Łódzkiego zmieniając nazwę na Budo 2011 Aleksandrów Łódzki.

Kadra Edach Budowlanych Lublin na rundę wiosenną 2023

Formacja młyna: Gabriel Brożek, Jakub Dec, Bartłomiej Jasiński, Robizon Kelberashvili, Wojciech Król, Rafał Lipnicki, Marcin Mazur, Michał Musur, Oleksii Novikov (Ukraina), Kudakwashe Nyakufaringwa (Zimbabwe), Michał Pasieczny, Oskar Rudziński, Karol Sałatka, Piotr Skałecki, Beniamin Tomaszewski, Dominik Tomaszewski, Piotr Więckowski, Piotr Wiśniewski, Tomasz Zduńczuk.

Formacja ataku: Jakub Bobruk, Wojciech Brzezicki, Panashe Dube (Zimbabwe), Maciej Grabowski, Stanisław Kasprzak, Kuziwakwashe Kazembe (Zimbabwe), Nkululeko Ndlovu (RPA), Maksymilian Próchniak, Piotr Psuj, Grzegorz Szczepański, Michał Węzka.

Terminarz Edach Budowlanych w rundzie wiosennej sezonu 2022/23

4 marca (9. kolejka): Posnania Poznań – Edach Budowlani Lublin * 12 marca, godz. 14 (10. kolejka): Budo 2011 Aleksandrów Łódzki – Edach Budowlani Lublin (Transmisja TVP Sport) * 25 marca, godz. 14 (11. kolejka): Edach Budowlani Lublin – Arka Gdynia * 1-2 kwietnia (12. kolejka): Juvenia Kraków – Edach Budowlani Lublin * 9 kwietnia, godz. 14 (13. kolejka): Edach Budowlani Lublin – Awenta Pogoń Siedlce * 22-23 kwietnia (14. kolejka): Orkan Sochaczew – Edach Budowlani Lublin * 29 kwietnia, godz. 14 (15. kolejka): Edach Budowlani Lublin – Ogniwo Sopot * 6-7 maja (16. kolejka): UpFitness Skra Warszawa – Edach Budowlani Lublin * 21 maja, godz. 14 (17. kolejka): Edach Budowlani Lublin – Lechia Gdańsk (Transmisja TVP Sport) * 27 maja, godz.14 (18. kolejka): Edach Budowlani Lublin – Posnania Poznań.