28. Bieg Sylwestrowy Nałęczów-Sao Paulo. Najcieplejszy w historii

Wiosna w styczniu. Tłumy w Parku Ludowym w Lublinie. Zdjęcia

Jeżeli ktoś śledził prognozy pogody, to nie powinien być zaskoczony. 1 stycznia w Lublinie był wyjątkowo ciepły i nie ma się co dziwić, że wiele osób wyruszyło na noworoczny spacer. Istne tłumy w Parku Ludowym. W poniedziałek ma być bardziej pochmurnie, ale za to temperatura sięgnie nawet 10,7 stopni Celsjusza. We wtorek będzie tylko o ok. stopień mniej.