31 grudnia odbędzie się XXIX. Bieg Sylwestrowy Nałęczów-Sao Paulo

Organizatorami tegorocznego biegu są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny w Nałęczowie, Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej Ikardia Sp. z o.o, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie, Sanatorium Uzdrowiskowe Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie, Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik, Grupa Antykwariuszy Lubelskich, ULKS Agro Natura Nałęczów. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Nałęczowa Wiesław Pardyka.

Trasa biegu Nałęczów-Sao Paulo od lat pozostaje niezmienna i przebiegać będzie alejami Parku Zdrojowego oraz ulicami tej urokliwej miejscowości. Ci, którzy mają lepszą kondycję mogą wystartować w biegu na dystansie sześciu kilometrów. Natomiast krótsza trasa liczyć będzie dwa kilometry. Jednak dwa wyścigi biegowe to nie wszystko. Organizatorzy zaplanowali również wyścigi Nornic Walking na tych samych trasach. Największą atrakcją, a zarazem ozdobą sylwestrowego biegu jest udział przebierańców. Wśród nich najważniejszy nie jest uzyskany czas lecz pomysłowość biegowej kreacji za, którą uczestnicy zostaną nagrodzeni po obradach specjalnie zwołanej komisji.

W kategorii mężczyzn biegu na sześć kilometrów obowiązywać będą następujące kategorie: Open, 16-29 lat, 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat oraz, 60 lat i starsi. Z kolei u kobiet obowiązywać będą kategorie: Open, 16-29 lat, 30-39 lat, 40 lat i starsze.

Wciąż można zapisywać się do udziału w nałęczowskiej imprezie (numer telefonu 885 682 304). Wpisowe do imprezy wynosi 50 złotych (w jego ramach uczestnicy otrzymują medal pamiątkowy, biorą udział w losowaniu nagród, a także korzystają z wyżywienia przed i po biegu. Biuro zawodów, zakwaterowanie, wyżywienie oraz wręczenie nagród odbędzie się w internacie, przy ul. Spółdzielczej 17 w Nałęczowie przy tamtejszej szkole podstawowej. W dniu biegu biuro będzie czynne od godz. 15, do samego startu. – Obecnie do biegu zgłosiło się już ponad 100 osób, a po cichu liczymy, ze uda nam się zebrać około 200 osób – mówi Stanisław Marzec, legendarny biegacz, a zarazem jeden z organizatorów nałęczowskiej imprezy. – Ostatni raz w biegu głównym na sześć kilometrów startowałem 10 lat temu. Później skupiłem się już na pomocy przy organizacji tej imprezy. Nie znaczy to jednak, że przestałem biegać – nadal startuje w wybranych przez siebie imprezach i trenuje – dodaje.