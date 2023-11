Julia Szeremeta została młodzieżową mistrzynią Europy!

20-letnia pięściarka swoje pierwsze kroki w boksie stawiała w Chełmie. Do szkoły średniej poszła jednak do Lublina i wówczas trafiła do Paco Lublin. To właśnie w tym klubie rozwinęła skrzydła sięgając po medale mistrzostw Polski czy mistrzostw Europy w kategoriach młodzieżowych.

Teraz wykonała kolejny olbrzymi krok w swojej karierze. Młodzieżowe mistrzostwa Europy odbywały się w czarnogórskiej Budvie. Ten piękny kurort nazywany bałkańskim Monte Carlo okazał się dla zawodniczki lubelskiego Paco bardzo szczęśliwy.

Szeremeta do fazy medalowej dostała się w kapitalnym stylu. W pierwszej rundzie stoczyła twardy bój z Rosjanką Lyubov Makeevą. Zawodniczki z tego państwa w boksie nie są wykluczone z rywalizacji, więc w Czarnogórze mogły bez problemów walczyć o medale. Makeeva była jedną z faworytek rywalizacji, ale w opinii wszystkich arbitrów Polka wygrała dwie rundy, a Rosjanka tylko jedną.

W ćwierćfinale Szeremeta zaprezentowała się jeszcze lepiej i nie dała najmniejszych szans Dunce Melissie Mortensen, którą pokonała przez jednogłośną decyzję wszystkich arbitrów. Półfinał z Chorwatką Nikoliną Cacić również nie zmusił lubelskiej pięściarki do większego wysiłku i zakończył się jej jednogłośnym triumfem.

Finał z reprezentantką gospodarzy Bojaną Gojković przyniósł już olbrzymie emocje. Czarnogórka to, mimo młodego wieku, już bardzo doświadczona zawodniczka. Na swoim koncie ma już chociażby srebrny medal seniorskiej imprezy. Szeremeta stanęła jednak na wysokości zadania. Pierwszą rundę wygrała w stosunku 4:1, drugą 3:2. O wszystkim miała zadecydować ostatnia część walki. Dzięki mądrej postawie nie dała sobie odebrać triumfu i mogła świętować największy sukces w swojej karierze.

Przypomnijmy, że Julia Szeremeta wciąż ubiega się o bilet na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Nie udało się jej wywalczyć go podczas rozgrywanych w naszym kraju Igrzysk Europejskich. Kolejne okazje będą w światowych turniejach kwalifikacyjnych – pierwszy odbędzie się na przełomie lutego i marca we Włoszech, a drugi w maju i czerwcu w Tajlandii.