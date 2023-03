Dominika Strąk wygrała halowe mistrzostwa województwa lubelskiego w skokach przez przeszkody [zdjęcia]

W kategorii młodzieżowej przypadło Natalii Michałowskiej rywalizującej na koniu Callia-L. Zawodniczka WKJ Lublin miała zaledwie jedną zrzutkę. Druga była Kalina Borys startująca na Olimpic Quest, a trzecia Emilia Tymczyszyn dosiadająca Dniepra.

Wydaje się, że ważniejsze od samych wyników sportowych było miejsce rozegrania zawodów. Odbyły się one w nowym obiekcie Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii na lubelskim Felinie. Ten nowoczesny obiekt już doczekał się potocznej nazwy „Arena Lublin”. Nie powinna ona nikogo dziwić, bo obiekt jest urządzony z olbrzymi rozmachem. Całości smaku dodaje piękny mural odzwierciedlający słynne malowidła naskalne z jaskini Lascaux. – Bardzo cieszymy się, że mogliśmy zorganizować halowe mistrzostwa województwa lubelskiego w skokach przez przeszkody. Nasz obiekt pachnie nowością, bo konie weszły do niego 1 marca. To duma całego Uniwersytetu Przyrodniczego, który mocno stawia na kierunki związane z hippiką – mówi Anna Skowerska-Wiśniewska, Dyrektor zawodów.

Warto wspomnieć, że konie trenowane w Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii na lubelskim Felinie mają znakomite warunki. Jest dla nich przygotowane nawet specjalne SPA. – Będzie tam hydrobieżnia, mata wibrująca czy solarium. To ostatnie jest potrzebne do rozgrzewania mięśni po treningu. Koń też jest sportowcem i potrzebuje odnowy biologicznej. Te wszystkie zabiegi sprawiają, że może być w znakomitej kondycji – dodaje Anna Skowerska-Wiśniewska.