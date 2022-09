Firma Luxiona Poland S.A. podpisała nowe porozumienie z AZS UMCS Lublin

Pierwsza umowa pomiędzy firmą Luxiona a AZS-em UMCS została zawarta we wrześniu 2020 roku i początkowo obejmowała wsparcie futsalistów w rozgrywkach pierwszoligowych. Teraz obie strony spotkały się ponownie, aby rozszerzyć zakres współpracy. Oprócz futsalistów firma w najbliższym sezonie będzie wspierać szczypiornistów, którzy są beniaminkiem pierwszej ligi. Decyzję ogłoszono na środowej konferencji, w której udział wzięli Rektor UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Dyrektor Sprzedaży na Polskę, Europę Północną i Wschodnią ‒ Rafał Mroczek (Luxiona), Regionalny Dyrektor Sprzedaży Luxiona Poland S.A. ‒ Łukasz Świć, Prezes AZS UMCS Lublin ‒ Rafał Walczyk oraz przedstawiciele drużyn sponsorowanych przez Luxionę ‒ Łukasz Mietlicki (futsal) oraz Karol Kołodziejczyk (piłka ręczna).

Państwo doskonale wiecie, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, poza stawianiem na naukę i dydaktykę, nie zaniedbuje pozostałych aktywności akademickich. Myślę tutaj o kulturze studenckiej i sporcie akademickim. Od początku tej kadencji deklaracja ze strony władz rektorskich, co do kontynuowania tej polityki, była jednoznaczna. Po dwóch latach dobrej współpracy z firmą Luxiona z wielką przyjemnością będziemy chcieli podpisać kolejną umowę rozszerzającą zakres tej współpracy. Mam nadzieję, że przy okazji kolejnych spotkań będziemy mogli pochwalić się przed Państwem dokonaniami na innych polach, nie tylko tych związanych ze sponsorowaniem sportu. Nie mniej jednak, korzystając z okazji, bardzo serdecznie dziękuję za dotychczasową owocną współpracę i liczę na jej kontynuację na podobnym albo wyższym poziomie również w przyszłości – powiedział prof. dr hab. Radosław Dobrowolski Rektor UMCS.

– To dla nas jest bardzo duży zaszczyt, że możemy w czymś takim uczestniczyć. To, co robimy na co dzień, to jest jakiś rodzaj biznesu, natomiast sponsorowanie jest to pewnego rodzaju dawanie pasji ludziom, którzy chcą się realizować w tych ciężkich czasach. Firma Luxiona jest jedną z największych firm oświetleniowych w Europie i pewne doświadczenie mamy choćby we wzornictwie przemysłowym. Również liczę na owocną współpracę, gdyż tak jak wspomniałem, pole dla młodych ludzi do rozwoju zawodowej sfery jest duże w tym obszarze. Mam nadzieję, że się przydamy choć trochę w następnym roku – podkreślił Rafał Mroczek, Dyrektor Sprzedaży na Polskę, Europę Północną i Wschodnią.

Zadowolenia z podpisania nowej umowy nie krył także prezes AZS UMCS Lublin. – Ze swojej strony chciałbym podziękować firmie Luxiona, która od dwóch lat faktycznie wspiera nasz klub, sekcję futsalu, a w tym roku postanowiła rozszerzyć wsparcie o sekcję piłki ręcznej mężczyzn, która awansowała do pierwszej ligi. Te dwa lata pokazały, że obdarzone zaufanie przyniosło wymierne efekty. Faktycznie sportowo udało nam się pewne tematy ustabilizować, a dzięki wsparciu w kolejnych latach mam nadzieję sięgnąć po jeszcze wyższe cele. Mam nadzieję, że w przyszłości wspólnie będziemy mogli się cieszyć z sukcesów sportowych – powiedział Rafał Walczyk.