W Lublinie odbył się Finał Igrzysk Studentów Pierwszego Roku

Przedstawiciele stolicy zdominowali rywalizację w ergometrze wioślarskim kobiet oraz pływaniu mężczyzn. Drużynowo byli najlepsi również w siatkówce zarówno pań, jak i panów. – Wiedzieliśmy, że mecz o pierwsze miejsce będzie ciężki i Gdańsk się postawi, ponieważ mieliśmy ich w grupie. W grupie udało nam się z nimi wygrać 2:0. Teraz wszystko poszło po naszej myśli, mało błędów, zagraliśmy naprawdę dobre spotkanie. Nie mógłbym się nazywać sportowcem, gdybym nie mierzył w najwyższe cele i nie przyjeżdżał tu z myślą o walce o złoto, więc nie ukrywam, że mieliśmy od początku takie założenia – komentował wydarzenia Stanisław Brzeziński, rozgrywający warszawiaków.

Z Lublina zadowolone wyjechały również koszykarki z Poznania oraz koszykarze z Gdańska. Nasz region świętował za to triumf w futsalu, w którym po pasjonującym meczu pokonał 2:1 Kraków. – Wydaje się, że z perspektywy organizacyjnej udało się zrobić tę imprezę na naprawdę dobrym poziomie i tutaj serdeczne gratulacje dla organizatorów z AZS-u Lublin. Duży wysiłek, szczególnie w tych trudnych covidowych czasach. To ważne, że z perspektywy imprezy, która właściwie raczkowała i pojawiła się w Lublinie po raz pierwszy, po latach mamy już dwunasty finał i cieszy się on olbrzymim zainteresowaniem. – podsumował Jakub Kosowski, wiceprezes Zarządu Akademickiego Związku Sportowego.

Areną zmagań pierwszorocznych w ramach Igrzysk były hale uniwersyteckie lubelskich uczelni, co tylko potwierdza fakt, że Akademicki Związek Sportowy jest doskonałym uzupełnieniem działalności władz szkół wyższych regionu. W ten weekend walczyły setki uzdolnionych studentów, nie tylko tych, którzy uprawiają sport amatorsko, ale też takich, którzy na co dzień występują w zespołach ligowych. A już za rok kolejni świeżo upieczeni studenci będą mogli spróbować swoich sił w następnym, już XIII, Ogólnopolskim Finale Igrzysk Studentów Pierwszego Roku.