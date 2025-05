Sprawdzone przepisy na grilla: co i jak zrobić, żeby majówka się udała?

Majówka to nie tylko ulubiony przez Polaków grill. To także pieczonki z żeliwnego garnka, ustawionego nad żarem. Zanim przejdziemy do przepisów kilka praktycznych porad w temacie grilla.

• Jaki grill? Przećwiczyłem ich kilka i najlepiej sprawdza się grill kulisty. Kiedy mięsa pieką się pod kulistą przykrywą, łatwiej zapanować nad ogniem, dymem i spalenizną na ulubionej kiełbasie.

• Jaka kiełbasa? Z wysoką zawartością mięsa, średnio lub grubo rozdrobnioną. To samo dotyczy kaszanki. Skład jest najważniejszy. Czytajcie etykiety. Jeśli na etykiecie widnieją: wzmacniacze smaku, konserwanty i mechanicznie oddzielone mięso (MOM), to rezygnujemy z zakupu. Jak już mamy kiełbasę pojawia się fundamentalne pytanie: nacinać kiełbasę czy nie? Jeśli tak, to z umiarem. Ja nakłuwam kiełbasę drewnianym szpikulcem.

• Jeśli lubicie karkówkę czy schab, warto poprosić w sklepie o pocięcie jej w plastry i zestekowanie, czyli kilkakrotne nakłucie na specjalnej prasie z igłami, co sprawi, że mięso będzie kruche i miękkie.

• Marynować czy nie? W tym temacie przy grillu jestem zwolennikiem teorii Roberta Makłowicza, który marynatom mówi zdecydowane nie! W smaku dań z grilla chodzi o smak mięsa i aromat węgla drzewnego. Nie ma sensu męczyć mięsa przez dwa dni w marynacie. Natomiast zawsze mam pod ręką glazurę złożoną z miodu, musztardy i odrobiny oliwy oraz pędzelek. Gdy kiełbaski, skrzydełka, żeberko czy golonka się ładnie na ruszcie upieką, smarujemy mięso glazurą, co wzbogaca smak i urodę dania.

• Na koniec kluczowa sprawa. Nie smarujemy olejem kratek na grillu. Użycie tacek aluminowych zmniejsza ryzyko przypalenia mięsa. Ryby zawijamy w folię, ale zostawiamy ją rozchyloną na ruszcie. I najważniejsze. Dania układamy na ruszcie, gdy grill jest optymalnie rozgrzany, węgiel drzewny pokrył się popiołem, nie ma ognia. Unikamy wielokrotnego przewracania mięsa, wystarczy raz. A teraz przepisy.