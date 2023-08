Paweł Szóstka z Lubelskie Perła Polski Cycling Team wygrał Górskie Mistrzostwa Polski

Imprezę rozegrano w Łukowicy, a organizatorzy przygotowali bardzo wymagającą trasę. Liczyła ona aż 125 km i była najeżona różnymi podjazdami. Peleton na starcie liczył aż 72 zawodników i byli w nim m.in. przedstawiciele polskich grup zawodowych. Po wielu kilometrach zmagań dwóch kolarzy przyprowadziło do mety całą stawkę. Byli to Paweł Szóstka oraz Jakub Murias z Voster ATS Team. Sprinterski finisz rozstrzygnął na swoją korzyść zawodnik z województwa lubelskiego i to on mógł po chwili założyć koszulkę mistrza Polski. Podium uzupełnił Piotr Pękala z Santic-Wibatech, który do Szóstki stracił 14 sek. – Zawsze, kiedy startuję w jakimś wyścigu to chcę go wygrywać. Ta myśl zawsze mnie motywuje. Przez większość zawodów jeden kolarz samotnie uciekał, ale wśród nas nie było wielkiego stresu. Wiedzieliśmy, że w końcu się zmęczy i go dogonimy, zwłaszcza, że tempo grupy było bardzo mocne. Cieszę się, że Lubelskie Perła Polski już w pierwszym roku funkcjonowania grupy osiąga tak znakomite rezultaty – powiedział Paweł Szóstka w rozmowie z portalem Łukowica w obiektywie.

Dla Szóstki ten wynik to najważniejsze osiągnięcie w karierze. Wcześniej mógł on się poszczycić 4 miejsce w klasyfikacji generalnej wyścigu Dookoła Mazowsza w 2022 r. W tym roku najbardziej wartościowym rezultatem była szósta lokata w klasyfikacji generalnej Międzynarodowego Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Tę samą pozycję Szóstka wywalczył w prestiżowym Memoriale Andrzeja Trochanowskiego. – Myślę, że tego wyniku nikt nie spodziewał się oprócz mnie. Dzień przed startem mówiłem Pawłowi, że wierzę, że założy następnego dnia koszulkę mistrza Polski. Miał ten wyścig pod kontrolą i znakomicie go rozegrał. Trasa też mu idealnie pasowała, ponieważ było na niej sporo sztywnych, ale dość krótkich podjazdów. Tegoroczne wyniki pokazują, że Lubelskie Perła Polski Cycling Team to bardzo udany projekt i zamierzamy go dalej rozwijać. Bardzo dziękujemy marszałkowi województwa lubelskiego Jarosławowi Stawiarskiemu, Kasjanowi Wyligale z Lubelskiego Węgla Bogdanka, Pawłowi Chylowi z Monogi i wszystkim osobom, które wspomagają nas i przyczyniają się do osiągania tak fantastycznych rezultatów – mówi Andrzej Boras, założyciel Lubelskie Perła Polski Cycling Team.

W Łukowicy startowali też zawodnicy z innych drużyn z naszego regionu. W tym miejscu warto podkreślić dobry występ Jakuba Żurka. Kolarz Pogoni Mostostal Puławy w rywalizacji orlików był siódmy. Wygrał Konrad Czabok z Warszawskiego Klubu Kolarskiego.