Otylia Jędrzejczak z wizytą w Lublinie

– Kolejny raz frekwencja w Lublinie jest bardzo duża i to mnie najbardziej cieszy. Widać, że nasze zawody są dla dzieci atrakcją i motywacją do spełniania swoich marzeń i celów. Zawsze staramy się, by te zawody były atrakcyjne dla dzieci, więc choćby dzięki naszemu sponsorowi marce Koral możemy zaprosić dzieci na pyszne lody. Dziękuję za wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz znakomitą współpracę z miastem Lublin, dzięki któremu możemy zorganizować zawody na pięknym obiekcie – mówi Otylia Jędrzejczak.

Ranking medalowy wygrał UKS GIM 92 Urysnów, którego pływacy uzbierali aż 94 krążki (w tym 33 złote). Druga lokata przypadła ekipie z Ukrainy – Kvvs Aquapark Plyazh (35 krążków, 20 złotych), a na najniższym stopniu podium uplasował się AZS UMCS Lublin. Akademicy 22 razy stawali na podium (10 razy na najwyższym stopniu, osiem na drugim i cztery na trzecim). W pierwszej dziesiątce były jeszcze: UKS Olimpijczyk 23 (piąta lokata), UKS SP5 Swim (siódma), Olimpia Lublin (dziewiąta) i MTP Lublinianka (dziesiąta).

Indywidualnie najlepsi okazali się: Daria Zavalin (Kvvs) oraz Oskar Piłat (Sokół Rzeszów, kategoria 9 lat i młodsi), Yana Kryzhanivska i Andri Svyshch (Kvvs Aquapark Plyazh, 10 lat), Yana Klikotska (SP w Równem) i Markiian Pavlyshyn (Kvvs, 11 lat), Viktoria Pronczakova (UKS 23 Olimpijczyk) i Kacper Polkowski-Pniewski (BUKS Warszawa, 12 lat), Barbara Leśniewska (UKS GIM 92 Ursynów) oraz Mateusz Połowniak (Sokół Rzeszów, 13 lat) oraz Antonina Szabała z UKS SP5 Swim Lublin i Krzysztof Charkot z AZS UMCS (14-15 lat). Puchary Otylii Jędrzejczak za najlepsze wyniki w stylu motylkowym otrzymali Antonina Szabała (UKS SP5 Swim Lublin) i Matvii Ukrainets (AZS UMCS Lublin).

W trakcie zawodów, uczestnicy mieli też okazję zobaczyć medal olimpijski, który „Oti” wywalczyła w Atenach. – Specjalnie wyciągnęłam go z Muzeum Sportu, by na niecały rok przed igrzyskami dzieci mogły go zobaczyć, dotknąć czy zrobić sobie z nim zdjęcie. Mam nadzieję, że to będzie dla nich wyjątkowy moment, który da im motywację do ciężkiej pracy treningowej – wyjaśnia Jędrzejczak, którą w czwartek ponownie będzie można spotkać w Lublinie. Tym razem w ramach akcji „Mistrzynie w Szkołach” pojawi się w I LO, gdzie będzie ćwiczyć z dziećmi razem z: Natalią Kaczmarek, Pią Skrzyszowską i Natalią Kałucką.