Amazonki Budowlani Lublin na podium IV Turnieju Mistrzostw Polski Rugby 7 Kobiet U 16

Młode lublinianki w fazie grupowej najpierw musiały uznać wyższość Venol Atomówek Łódź, a następnie pokonały Rugby Rzeszów 22:0. Tym samym zapewniły sobie awans do półfinału. W nim zmierzyły się z groźną ekipą gospodyń Juvenią Kraków. Lubelskie rugbystki nie dały rady rywalkom i uległy 10:31. Tym samym musiały zadowolić się walką tylko o brązowy medal. Dla młodych dziewczyn Amazonek Budowlanych była to doskonała okazja do rehabilitacji za słabszy występ w półfinale. Lublinianki pokonały KS Budowlanych Łódź 33:10.

Brązowy medal zdobyty w stolicy Małopolski to cenne trofeum w dorobku podopiecznych trenera Ciechońskiego. Lublinianki utrzymały drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski Rugby 7 Kobiet U 16. - Zabrakło jednego przyłożenia aby pokonać w pierwszym meczu Venol Atomówki Łódź. Z turnieju na turniej dziewczyny rozkręcają się. Choć w tej kategorii wiekowej czyli U 16 jest bardzo mało spotkań. Drużyna musi ogrywać się, zbierać doświadczenie. Cieszymy się, to już trzeci raz stanęliśmy na podium podczas turniejów mistrzowskich. Utrzymaliśmy drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Jest też konkurencja - Venol Atomówki, które także są z nami na drugiej pozycji. Będziemy walczyć w kolejnych turniejach - mówi Robert Ciechoński, szkoleniowiec lubelskich Amazonek Budowlani.

28 maja odbędzie się V Turniej, tym razem w Łodzi. Z kolei na 17 czerwca zaplanowany został turniej finałowy MP (VI turniej). Mecze mają być rozgrywane na boisku przy ul. Krasińskiego.

Mecze lublinianek w fazie grupowej: Amazonki Budowlani Lublin - Venol Atomówki Łódź 7:12 * Amazonki Budowlani Lublin - Błyskawice Rzeszów 22:0

Półfinał: Juvenia Kraków – Amazonki Budowlani Lublin 31:10

Mecz o brąz: Amazonki Budowlani Lublin – KS Budowlani Łódź 33:10

Amazonki Budowlani Lublin podczas turnieju w Krakowie: Nikola Męczyńska, Michalina Kuziora, Gabriela Wrona, Jadwiga Chlebus, Gabriela Olender, Marianna Porębska (kapitan), Julia Kiełbus, Julia Wysocka, Maria Gdaniec, Joanna Lorenc.

Trener: Robert Ciechoński. Kierownik: Jacek Męczyński. Wsparcie sztabowe: Martyna Usarek, Maria Woźniak.