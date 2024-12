Skoki narciarskie. Austriacy poza konkurencją podczas weekendu w Engelbergu

W sobotę na szwajcarskiej skoczni rządzili Austriacy. Najlepszy na na Gross-Titlis-Schanze był Jan Hoerl po skokach na odległość 142 m oraz 138.5 m. Drugi był Daniel Tschofenig, a trzeci Gregor Deschwanden.11. miejsce, najlepsze wśród Polaków zajął Paweł Wąsek. Niewiele jednak brakowało aby w czołówce zmagania zakończył Piotr Żyła. W serii finałowej popularny „Wiewiór” poszybował na 137. metr, co pozwoliłoby mu ukończyć sobotni konkurs na świetnym, 10. miejscu. Polak został jednak zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon, co przesunęło go w tabeli wyników na 29. pozycję.

W niedzielę skakanie w Engelbergu od samego rana utrudniały warunki pogodowe. Nie chodziło jednak o wiatr lecz intensywne opady śniegu. Z tego też względu zawody rozpoczęły się z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem. A kiedy już doszły do skutku to poza zasięgiem wszystkich innych reprezentacji okazali się Austriacy. Zawody po dwóch świetnych skokach wygrał Daniel Tschofenig wyprzedzając swojego kolegę z reprezentacji – Jana Hoerla. Stawkę na podium uzupełnił Stefan Kraft. Tym samym Austriacy dali dobitnie do zrozumienia, że w nadchodzącym Turnieju Czterech Skoczni będą celować w triumf.

WYNIKI SOBOTNIEGO KONKURSU

1.Jan Hoerl (142 m, 138.5 m) 310.5 pkt * 2. Daniel Tschofenig (142.5 m, 135.5 m) 304 pkt * 3. Gregor Deschwanden (133.5 m, 138.5 m) 298.7 pkt * 4. Andreas Wellinger (128 m, 140 m) 291.5 pkt * 5. Karl Geiger (134.5 m, 132.5 m) 291.1 pkt *** 11. Paweł Wąsek (137 m, 123.5 m) 279.2 pkt *** 17. Aleksander Zniszczoł (128 m, 134 m) 271.6 pkt * 18. Kamil Stoch (131.5 m, 128 m) 269.9 pkt *** 29. Piotr Żyła (130 m, w drugiej serii jego skok został anulowany) 134.5 pkt *** 33. Jakub Wolny (123.5 m) 124.9 pkt.

WYNIKI NIEDZIELNEGO KONKURSU