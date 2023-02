Dobry występ zapaśników z naszego regionu w Mistrzostwach Polski seniorów w stylu klasycznym

Zawody rozegrane zostały w Radomiu. Do rywalizacji przystąpiło 95 „klasyków” z trzech krajów: Polski, Gruzji i Niemiec. 23-letni Szymon Szymonowicz wystartował w kategorii do 87 kg. W finale przeciwnikiem chełmianina był starszy od 10 lat Arkadiusz Kułynycz. Zawodnik Olimpijczyka Radom to brązowy medalista mistrzostw świata. Zawodnicy po raz pierwszy w tym sezonie zawalczyli przeciwko sobie na jakichkolwiek zawodach.

– Finałowa walka była bardzo zacięta i wyrównana. Nasz reprezentant przegrał 0:3 przez ostrzeżenia. Sędziowie musieli wskazać zwycięzcę, przy porównywalnym poziomie sportowym obu finalistów – tłumaczy prezes Lubelskiego Związku Zapaśniczego i wiceprezes Cementu-Gryfa Chełm Mieczysław Czwaliński. Zawodnicy Cementu-Gryfa i Olimpijczyka rywalizują w swojej kategorii o miejsce w reprezentacji na mistrzostwa Europy. – Na kwietniowe mistrzostwa naszego kontynentu pojedzie Szymon. Tak zdecydowali trenerzy kadry – cieszy się Czwaliński.

W kategorii 72 kg chełmski klub godnie reprezentował 21-latek młodzieżowiec Piotr Lewandowski. Zapaśnik dotarł do ścisłego finału, w którym zmierzył się z brązowym medalistą mistrzostw świata reprezentantem Cartusii Kartuzy Gevorem Sahakyanem. Rywal to bardzo doświadczony zapaśnik, z którym młody chełmianin nie miał wiele do powiedzenia. – Srebrny medal naszego zawodnika jest bardzo dobrą wiadomością. Cieszymy się z sukcesu naszego reprezentanta – mówi Czwaliński.

Na drugim stopniu podium stanął też zapaśnik Olimpu Janów Lubelski Jakub Wach. 18-latek startował w kategorii do 55 kg. W finale musiał uznać wyższość reprezentanta Zagłębia Wałbrzych Mateusza Ropiaka. – Jakub to czołowy junior w Polsce, jest w kadrze kraju. To bardzo dobrze, że obiecujący junior przebił się w grupie seniorów – podsumowuje prezes LZZ.

Wyniki reprezentantów naszego regionu w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski seniorów w stylu klasycznym

Kategoria 55 kg: 1. Mateusz Ropiak (ZLKS Zagłębie Wałbrzych), 2. Jakub Wach (JLKS Olimp Janów Lubelski), 3. Mark Wagner (Niemcy)/Jakub Miś (ZLKS Zagłębie Wałbrzych) * kategoria 72 kg: 1. Gevorg Sahakyan (GKS Cartusia Kartuzy), 2. Piotr Lewandowski (MKS Cement-Gryf Chełm), 3. Giorgi Chkhikvadze (Gruzja)/Kamil Czarnecki (MKZ Unia Racibórz) * kategoria 87 kg: 1. Arkadiusz Kułynycz (RCSZ Olimpijczyk Radom), 2. Szymon Szymonowicz (MKS Cement-Gryf Chełm), 3. Achiko Bolkvadze (Gruzja)/Wojciech Kański (RCSZ Olimpijczyk Radom).