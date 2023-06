Udany występ zapaśniczek Cementu-Gryfa Chełm podczas turnieju w Rumunii

Młode chełmianki wzięły udział w Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczy Dumitru Pirvulescu i Vasile Iorga. W bardzo dobrej dyspozycji była Olha Padoshyk. Startująca w kategorii do 62 kg zapaśniczka zdobyła złoty medal. Na drugim stopniu podium uplasowały się Alicja Nowosad w wadze do 65 kg oraz Daniela Tkachuk (kategoria do 76 kg). Turniej w Rumunii był ostatnim sprawdzianem formy reprezentantek kraju przed czerwcowymi mistrzostwami Europy juniorek do 20 lat. Czempionat odbędzie od 12 do 18 czerwca, w Santiago de Compostela, w Hiszpanii.

Na zgrupowaniu szkoleniowym reprezentacji Polski, w wysokogórskiej hiszpańskiej miejscowości Sierra Nevada, od kilu dni przebywa kolejny reprezentant Cementu-Gryfa Chełm, aktualny mistrz Polski Szymon Szymonowicz. W planie kadrowiczów są mistrzostwa Europy i mistrzostwa świata.