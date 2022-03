W Warszawie rozegrany został Puchar Polski kadetów w zapasach w stylu klasycznym

Na matach rywalizowali zapaśnicy w wieku 15-17 lat. Puchar Polski był jednocześnie pierwszą eliminacją do Mistrzostw Polski juniorów młodszych rozgrywanych w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Zawody objęte są systemem sportu młodzieżowego prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Coroczna impreza rozgrywana jest we wszystkich olimpijskich dyscyplinach.

Świetną formę na warszawskich matach zaprezentował uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie Iwo Borowiec. W jego kategorii wagowej do walki o medale przystąpiło 30 zawodników. Utalentowany podopieczny trenera Dariusza Jabłońskiego i Andrzeja Głąba w drodze do medalu pokonał czterech przeciwników. W finale uległ reprezentantowi Śląska Wrocław Jakubowi Sucheckiemu i ze srebrnym medalem stanął na podium.

Drugi krążek, tym razem brązowy, wywalczył drugi z reprezentantów chełmskiego klubu Hubert Sidoruk. To uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. W jego wadze do 65 kg wystartowało 38 zawodników z całego kraju. Po drodze do finału chełmianin pokonał czterech rywali. W pojedynku o zakwalifikowanie się do finału nie dał rady reprezentantowi GKS Cartusia Kartuzy Noe Wolskiemu. Tym samym Sidoruk wywalczył brązowy medal.

Blisko wywalczenia medalu był drugi uczeń Zespołu Szkół Technicznych Filip Zając. Po wygraniu dwóch walk nie przedostał się jednak do strefy medalowej, ulegając nieznacznie swoim przeciwnikom. Ostatecznie sklasyfikowany został na wysokim piątym miejscu. Dziewiątą lokatę zajął Tymoteusz Kańczugowski, uczeń Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Chełmie.

Kolejną eliminacją kwalifikującą zawodników do najważniejszej imprezy roku – Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – zostanie rozegrany pod koniec marca w Kostrzynie nad Odrą. Będzie to II Puchar Polski kadetów.