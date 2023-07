Zawodniczki Cementu-Gryfa Chełm zdobyły dwa medale podczas mistrzostw Europy U-20 w Hiszpanii

Nowosad w rundzie kwalifikacyjnej wygrała przez „tusz” z reprezentantką Turcji Busrą Efą, przy wyniku 8:5. Bardzo emocjonująca była kolejna walka chełmianki, która zmierzyła się z Rumunką Marią Pantiru. Tę rywalkę Polka pokonała 7:5. Jeszcze lepiej było w półfinale, w którym rywalką była Niemka Gerda Berth. Wynik tej walki to 7:2 dla zapaśniczki Cementu-Gryfa. W finale przeciwniczką była reprezentantka Węgier Eniko Elekes. Nowosad musiała uznać wyższość przeciwniczki przegrywając na punkty 1:5.

Drugi medal dla Polski wywalczyła Daniela Tkachuk. W walce o brąz zwyciężyła przez położenie na plecy Annę Braun ze Szwecji, przy stanie 4:2. Szczęścia nie miała trzecia z zawodniczek z Chełma Olha Padoshyk. Startująca w kategorii do 62 kg Polka pokazała się jednak z jak najlepszej strony. W ćwierćfinale stoczyła zacięty bój w Węgierką Yasminą Soliman. I mimo że przegrywała już 0:4 pod koniec pierwszej rundy, to zdołała skontrować przeciwniczkę kładąc ją na łopatki.

W półfinale mierzyła się z Ukrainką Iryną Bodnar. Nasza zapaśniczka od początku przejęła inicjatywę. Niestety, wraz z upływem czasu, do głosu zaczęła dochodzić przeciwniczka. I to zawodniczka z Ukrainy, przy remisie 6:6, wywalczyła awans do finału. W starciu o brąz Padoshyk przegrała na punkty 4:7 ze Szwedką Heddą Ingergerd Margaretą Foerare Berg. Takie rozstrzygnięcie ostatecznie dało chełmiance piąte miejsce.