Julia Szeremeta powalczy o przepustkę na igrzyska olimpijskie

Do tej pory jedyną bokserką z województwa lubelskiego, która wystąpiła w Igrzyskach Olimpijskich była Karolina Michalczuk. Reprezentująca wówczas barwy Paco Lublin pięściarka w Londynie zakończyła swoją przygodę z tą imprezą już po pierwszej walce.

W sobotę swój marsz po marzenia może rozpocząć Julia Szeremeta. 20-letnia pięściarka swoje pierwsze kroki w boksie stawiała w Chełmie. Do szkoły średniej poszła jednak do Lublina i wówczas trafiła do Paco Lublin. To właśnie w tym klubie rozwinęła skrzydła sięgając po medale mistrzostw Polski czy mistrzostw Europy w kategoriach młodzieżowych.

Zmagania seniorskie są jednak imprezą zupełnie innego kalibru. Igrzyska Europejskie, które są rozgrywane w Małopolsce, to największa impreza w historii Polski i jest śledzona przez wielu fanów z całego kraju. Turniej bokserski, który jest rozgrywany w Nowym Targu, jest związany z dodatkową presją, bo można w nim wywalczyć przepustkę do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W kategorii 57 kg, w której wystąpi Szeremeta, bilet do stolicy Francji otrzymają medalistki.

– To dla niej wielka szansa. Uzyskanie kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich otworzyłoby Julii mnóstwo drzwi. Wierzę, że uda jej się to zrobić właśnie w Nowym Targu. Ona ma olbrzymi talent i jeżeli poprze go ciężko pracą, to może zajść naprawdę daleko. Oczywiście jest młoda, ale nie oznacza to, że brakuje jej doświadczenia. Ona w ringu spędziła już wiele lat i na pewno poradzi sobie z tak dużą imprezą jak Igrzyska Europejskie – przekonuje Andrzej Stachura, prezes Paco Lublin.

Szeremeta między liny może wejść już w sobotę. Wczoraj, po zamknięciu wydania naszej gazety, odbyło się losowanie drabinki turnieju. Turniej bokserski będzie pokazywany na antenie TVP Sport, a także na stronie internetowej publicznego nadawcy.