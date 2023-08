Kolarze Pogoni Mostostal Puławy błyszczeli na szosach Mazowsza

Świadectwo energetyczne w Lublinie - Gdzie kupić ?

Świadectwo energetyczne, nazywane również świadectwem charakterystyki energetycznej, to nieodłączny element procesu sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Dokument ten określa wielkość zapotrzebowania na energię budynku lub jego części, takich jak mieszkanie. W praktyce oznacza to, że z jego treści można dowiedzieć się, ile energii potrzeba do utrzymania danego lokalu w ciągu roku i jakie są z tym związane koszty. Jeśli planujesz sprzedaż lub wystawienie na wynajem nieruchomości - ten wpis jest przeznaczony dla Ciebie. Zapraszamy do zapoznania się z nim, aby dowiedzieć się, dlaczego ten dokument jest tak ważny.