Bogdanka AZS UMCS Lublin awansowała do półfinału mistrzostw Polski U-19

Gospodyniom udało się wygrać, chociaż przez cały mecz musiały toczyć ciężką walkę. Wynik rozstrzygnął się w ostatniej kwarcie, w której przyjezdne prowadziły już nawet sześcioma punktami.

Bogdanka jednak zachowała zimną krew, odrobiła straty i wygrała 59:56. W tym triumfie duże zasługi miały Dominika Mazurek i Maja Kusiak. Pierwsza skompletował double-double, na które złożyło się 13 pkt i 12 zbiórek. Druga zdobyła 24 pkt.

– To był ciężki mecz, bo złapał nas stres. Na pewno było widać duże spięcie u dziewczyn. Na szczęście wyciągnęliśmy wynik, bo były momenty, gdzie przegrywaliśmy nawet siedmioma punktami. Myślę, że potrzebujemy ogrania i właśnie takich spotkań – komentuje na łamach klubowych mediów Marek Lebiedziński.

Niedziela była dla lublinianek już dużo spokojniejszym dniem, a Bogdanka bez problemów pokonała MUKS Piaseczno 87:49. Bohaterką spotkania była Kusiak, która zdobyła 21 pkt. Warto podkreślić dobrą postawę Klaudii Pastwy. 17-latka zdobyła tego dnia aż 18 „oczek”.

– To spotkanie było dla nas wyjątkowo ważne. To był drugi nasz mecz i żeby przypieczętować wejście do półfinału, od początku chcieliśmy narzucić swój agresywny styl defensywny. Wyszliśmy obroną każdy swego, wysoko i to przyniosło efekt. Szybko wyszliśmy na prowadzenie i po dwóch kwartach sprawa była wyjaśniona. Później w naszą grę wkradło się nieco nonszalancji i musimy jeszcze popracować nad tym, żeby trzymać koncentrację przez cały mecz. Jeżeli chcemy o coś grać, to takie sytuacje nie mogą się zdarzyć – wyjaśnia klubowym mediom Marek Lebiedziński.

MKS MOS Betard Wrocław – Bogdanka AZS UMCS Lublin 56:59 (17:15, 11:12, 17:18, 11:14)

Wrocław: Kulesha 15, Skowron 13, Mielnicka 12 (1x3), Wowra 6 (2x3), Ryng 5 oraz Baran 5 (1x3), Szarszaniewicz 0.

Bogdanka: Kusiak 24, Mazurek 13 (1x3), Goszczyńska 6, Kosicka 4, Zając 3 oraz Nassisi 7, Lubecka 2, Kuniewicz 0, Pastwa 0, Jakubczak 0, Zajączkowska 0.

Sędziowali: Mazurewicz-Rydz i Drewniak. Widzów: 100.

Bogdanka AZS UMCS Lublin – MUKS Piaseczno 87:49 (22:5, 31:11, 18:20, 15:13)

Bogdanka: Kusiak 21 (1x3), Nassisi 12, Lubecka 11, Goszczyńska 6, Mazurek 5 oraz Pastwa 18 (4x3), Zajączkowska 8, Kuniewicz 5, Wasilak 1, Jakubczak 0, Kosicka 0, Mitura 0.

Piaseczno: Chrzanowska 14 (2x3), Łaś 12 (2x3), Hyjek 7, Smolarczyk 3, Jaworowska 0 oraz Iszczuk 7 (1x3), Wielańczyk 3, Berus 2, Orzelska 1, Bączyk 0, Renau 0.

Sędziowali: A. Szczotka i Drewniak. Widzów: 100.

Piaseczno – Wrocław 48:70.

1.Bogdanka 2 4 146:105

2.Wrocław 2 3 126:107

3.Piaseczno 2 2 97-157

Awans do półfinału: Bogdanka.