Polski Cukier AZS UMCS lepszy od Gorzowa po raz trzeci, czyli witamy w finale!

Już po przedmeczowej rozgrzewce było wiadomo, że olbrzymim faworytem czwartkowego spotkania będą gospodynie. Dariusz Maciejewski, opiekun przyjezdnych, z powodów zdrowotnych nie mógł skorzystać z kwartetu swoich zagranicznych zawodniczek. Jedyną cudzoziemką w składzie gorzowianek była Lindsay Allen.

W tej sytuacji zachowanie zawodniczek PolskiejStrefyInwestycji nie powinno dziwić. Od pierwszej akcji postawiły w defensywie strefę, a w ofensywie starały się maksymalnie zwalniać każdą akcję. W efekcie samo spotkanie nie było zbyt efektowne. Gospodynie jednak zrobiły co do nich należało i już w pierwszej połowie zbudowały kilkunastopunktową przewagę. Po zmianie stron już tylko kontrolowały wynik i pewnie wygrały 65:51.

Przeciętny poziom spotkania zupełnie nie przeszkadzał kibicom. Na trybunach hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli trwał istny karnawał, a wolnego krzesełka praktycznie nie dało się znaleźć. – Nie będę oszukiwał, sytuacja zdrowotna gorzowianek mocno ułatwiła nam zadanie. Za tydzień czy dwa nikt jednak nie będzie pamiętał o okolicznościach tego spotkania. Liczyć się będzie tylko fakt, że to my dostaliśmy się do finału – powiedział Krzysztof Szewczyk.

W decydującej o złocie serii koszykarki z Lublina zmierzą się z BC Polkowice. Ta rywalizacja również będzie toczyć się do trzech zwycięstw, a rozpocznie się już 5 kwietnia.

Polski Cukier AZS UMCS Lublin – PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski 65:51 (23:11, 20:17, 14:14, 8:9)

Lublin: Taylor 18 (2x3), Mack 12, Trzeciak 10 (2x3), Ziętara 7, Stanaćev 5 (1x3) oraz Zec 5 (1x3), Yurkevichus 4, Zięmborska 4, Zając 0, Goszczyńska 0, Nassisi 0.

Gorzów Wielkopolski: Allen 15 (1x3), Duchnowska 11 (2x3), Keller 9 (1x3), Śmiałek 4, Michniewicz 0 oraz Bazan 9 (1x3), Steblecka 3 (1x3).

Sędziowali: Chrakowiecki, Czajka i Kamińska. Widzów: 900.

Stan rywalizacji: 3:1. Awans: Lublin.