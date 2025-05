Jubileuszowe lato z teatrem. W tym roku już 50. raz

Praca na część etatu - dla kogo to dobre rozwiązanie?

Praca na część etatu to model zatrudnienia, który cieszy się rosnącą popularnością wśród osób szukających większej elastyczności w życiu zawodowym. Tego rodzaju praca polega na wykonywaniu obowiązków przez mniejszą liczbę godzin w tygodniu w porównaniu do standardowego etatu. W Polsce standardowy pełny etat obejmuje 40 godzin tygodniowo, podczas gdy praca na część etatu oznacza mniej godzin – najczęściej od 10 do 30 w skali tygodnia. Warto więc zastanowić się, kto i dlaczego może skorzystać z takiego rozwiązania.