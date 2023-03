Polski Cukier Start – Arriva Twarde Pierniki 104:83. Obiecujący debiut środkowego

Wtorkowa rywalizacja była szczególnie istotna dla torunian. Podopieczni Cedrica Heitza mieli jedną z ostatnich okazji, aby spróbować wygrzebać się z dna tabeli.

Nie udało się to, bo gospodarze byli bardzo dobrze dysponowani i zwyciężyli 104:83. Do triumfu poprowadził ich Klavs Cavars. Łotewski podkoszowy zdobył 14 pkt. Dzielnie wspierał go Benas Griciunas. Dla Litwina był to debiut w zespole „czerwono-czarnych”. Wypadł on obiecująco, bo Griciunas zdobył 16 „oczek”. Po tej wygranej Start może czuć się praktycznie pewny pozostania w Energa Basket Lidze na kolejny sezon.

Polski Cukier Start Lublin – Arriva Twarde Pierniki Toruń 104:83 (24:21, 28:24, 28:18. 24:20)

Start: DeVoe 18, Melvin 16 (2x3), Cavars 14, Smith 10 (1x3), Krasuski 7 (1x3) oraz Griciunas 16, Dziemba 12 (2x3), B. Pelczar 5 (1x3), Młynarski 5 (1x3), Walda 1.

Toruń: Gibbs 26 (6x3), Persons 20, Walton 12, Kenić 11 (2x3), Diduszko 0 oraz Gordon 5 (1x3), Brunk 4, Tomaszewski 3 (1x3), Cel 2.

Sędziowali: Pastusiak, Koralewski i Nowicki. Widzów: 1030.