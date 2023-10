Bogdanka AZS UMCS II Lublin bez szans w Sokołowie Podlaskim

Miejscowy MPKK Sokołów SA właściwie już powinien grać w Orlen Basket Lidze. W poprzednim sezonie wygrał bowiem zmagania w I lidze, co dawało mu przepustkę do elity. Na grę w niej ostatecznie się nie zdecydował i wciąż jest hegemonem na jej zapleczu. O jego sile przekonała się w sobotę Bogdanka AZS UMCS II Lublin, która przegrała aż 43:86. Mimo wysokiej porażki wypada za ten występ pochwalić Julię Jeziorną. 17-latka zdobyła aż 11 pkt. Co ciekawe ta młoda zawodniczka ma już na swoim koncie dwa występy w Eurolidze, w której zdobyła nawet punkt. Nieźle w Sokołowie Podlaskim spisała się również Martyna Goszczyńska, autorka 7 pkt. U rywalek kapitalnie zagrała Jastina Kosalewicz. Doświadczona podkoszowa zdobyła aż 14 pkt. (kk)

MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski – Bogdanka AZS UMCS II Lublin 86:43 (19:14, 24:5 22:5, 21:19)

Sokołów: Dzierbicka 16, Kosalewicz 14, Szczęśniak 11 (1x3), Stępień 12, Paczóska 7 oraz Kiuliak 13 (1x3), Iwaniuk 7, Zieniewska 4, Pietrzak 2, Paradowska 0, Jańczuk 0, Lesiuk 0.

Bogdanka: Jeziorna 11 (1x3), Pogorzelska 10 (1x3), Goszczyńska 7 (1x3), Kuper 6, Adamczuk 2 oraz Kuniewicz 4, Mitura 3 (1x3), Poleszak 0, Bogut 0, Mirosław 0.

Sędziowali: Ławnik i Malinowski. Widzów: 150.