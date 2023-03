Jerzy Żytkowski (Pod Koszami Dziennika Wschodniego): Ta liga to nie tylko sport

Miejska ogrodniczka z Lublina namawia do siania i sadzenia "Ogród zmienia życie"

Sadzimy do ziemi mikroskopijne nasionko, a ono w parę tygodni zamienia się w ogromną roślinę, która zapewnia nam pożywienie. Zanim zaczniemy, może nam się wydawać, że to trudne, skomplikowane, ale rośliny mają w sobie niezwykłą wolę życia. Chcą rosnąć, bo do tego zostały stworzone, a naszym zadaniem jest im to tylko umożliwić – Rozmowa z Joanną Żytkowską, autorką książki „Po prostu posadź. Twój domowy ogród warzywny”.