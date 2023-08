Koszykówka 3x3. Alpaca zdobyła Piaski

10 drużyn stworzyło fantastyczne widowisko, a w półfinałach ostatecznie znalazły się trzy drużyny z Lublina oraz jedna z województwa mazowieckiego.

W pierwszym półfinale doszło do bratobójczego pojedynku dwóch drużyn o nazwie Alpaca. To jeden z bardziej znanych amatorskich zespołów w naszym regionie, który kilkanaście lat temu został założony przez Michała Gwiazdowskiego. Dzisiaj zawodnicy Alpacy w koszykówce halowej są rozproszeni po różnych amatorskich drużynach, ale wciąż pamiętają o swoich początkach. W tym pojedynku lepsza była pierwsza ekipa Alpacy występująca w składzie Maciej Łysiak, Piotr Topyła, Krzysztof Adamczyk i Kamil Kozioł. W drugim półfinale Weterni HoopLife (Oleksii Zamakhov, Ilia Shablinskyi, Gerard Nawrocki) pewnie pokonali The Prospects (Michał Najs, Mikołaj Nowak, Szymon Matejczuk, Natan Chałecki.

Mecz o 3 miejsce zakończył się sukcesem Alpacy 2.0 (Bartosz Suchocki, Tomasz Szot, Łukasz Wiśniecki, Błażej Sobieraj), która zwyciężyła 13:6. Brak emocji w tym spotkaniu wynagrodził licznie zgromadzonej publiczności finałowy pojedynek. Początkowo na prowadzeniu byli Weterani HoopLife, gdzie pierwsze skrzypce grał Nawrocki, na co dzień występujący w drugoligowej Lubliniance. Ostatnie akcje należały jednak do Alpacy, która z zimną krwią wykorzystywała błędy przeciwników i wygrała 13:10.

– Bardzo cieszymy się z tego wyniku. Od początku lata bierzemy udział w turniejach w całym regionie. Myślę, że to właśnie doświadczenie dało nam przewagę w finałowej rywalizacji – mówi Krzysztof Adamczyk z Alpacy. – Poziom imprezy był bardzo wysoki. Cieszy nas też wysoka frekwencja. Ona pokazuje, że Piaski kochają koszykówkę. Bardzo dziękujemy burmistrzowi Piask Michałowi Cholewie oraz Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piaskach za olbrzymie wsparcie w organizację tej znakomitej imprezy – mówi Sebastian Potręć, prezes Stowarzyszenia Stowarzyszenie Alley-Oop Piaski.

W sobotę rywalizowano również w Lublinie, gdzie odbywał się turniej Alco Cup 16. Na obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego najlepszy był zespół gospodarzy – Alco. Startował on w składzie Robert Dykiel, Jakub Repeć, Paweł Szeleźniak i Łukasz Norton. Alco w finale pokonało 21:20 Pruszków 3x3 (Dima Nesteuk, Cyprian Zięba, Ivan Kozhdan i Patryk Jasiński). Na najniższym stopniu podium stanęło Camaro Zamość występujące tym razem w składzie Marek Nieśćior, Damian Jabłoński, Wojciech Inglot i Łukasz Krawiec.

Na koniec warto też wspomnieć o Lotto 3x3 Lublin, które startowało w turnieju Playground Festival we włoskim Cagliari. W składzie tej drużyny nie ma zawodników związanych z województwem lubelskim, bo tworzą ją Stanisław Heliński, Maciej Leszczyński, Wojciech Leszczyński i Paweł Pawłowski. Ta drużyna w fazie grupowej rozgromiła 22:4 PGF Pro Team i 22:15 Pasquale la Mazza. Przegrała natomiast 15:18 z saudyjskim Jedah. Swoją przygodę w Cagliari zakończyła na ćwierćfinale, gdzie po dogrywce uległa 19:20 London Enforcers.