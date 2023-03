Koszykówka 3x3. Czwóro zawodników z Lublina ma szansę wystąpić w młodzieżowych mistrzostwach świata,

Trenerzy reprezentacji narodowych ogłosili wraz z początkiem sezonu w koszykówce 3x3 skład szerokich kadr. Wśród pań nominację otrzymały Olga Trzeciak i Aleksandra Zięmborska z Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin. Obie koszykarki to ważne postaci lubelskiej ekipy, która wciąż jest w grze o awans do finału Energa Basket Ligi. Obie średnio na boiskach spędzają po 21 min. Nieco więcej do gry wnosi Zięmborska, która średnio zdobywa nieco ponad 8 pkt na mecz. Trzeciak notuje na swoim koncie 4,1 pkt na spotkanie. Warto jednak podkreślić, że fakt znalezienia się w szerokim składzie reprezentacji Polski nie oznacza, że obie panie wystąpią w młodzieżowych mistrzostwach świata w Lublinie. Edyta Koryzna wysłała nominację do aż 26 zawodniczek. Zdecydowana większość z nich gra w polskich klubach, jedynie Emilia Kośla zarabia poza granicami Polski. Była zawodniczka Polskiego Cukru AZS UMCS obecnie reprezentuje barwy łotewskiego TTT Ryga.

U panów szansę gry w młodzieżowych mistrzostwach świata mają Michał Krasuski oraz Bartłomiej Pelczar. Obaj w zespole Polskiego Cukru Start Lublin odgrywają marginalne role, a ze swoim klubem są zamieszani w walkę o utrzymanie w Energa Basket Lidze. Michał Hlebowicki wysłał powołania do 25 zawodników, którzy w większości występują na parkietach I czy II ligi. Jest też w tym gronie zagraniczny rodzynek w postaci Błażeja Czerniewicza z amerykańskiego Easter New Mexico University. - W tym roku czeka nas spora liczba imprez, a zwieńczeniem sezonu będą rozgrywane w Lublinie mistrzostwa świata, których już teraz nie mogę się doczekać. Z uwagi na wiek w gronie 25 kadrowiczów do lat 23 nie mogli się znaleźć dwaj złoci medaliści Adrian Bogucki i Mateusz Szlachetka, którym życzę powodzenia w seniorskiej kadrze. Brak części zawodników jest szansą dla innych. Czy w kadrze do lat 23 mogą znajdować się zawodnicy do lat 21? Oczywiście, że tak! Dobrze ilustruje to przykład Michała Lisa, który dobrymi występami w młodszej reprezentacji wywalczył sobie miejsce w kadrze na mistrzostwa świata - wyjaśnia związkowej stronie Michał Hlebowicki.

Warto też wspomnieć o naszych reprezentantach w młodszych kategoriach wiekowych. W kadrze U-18 znalazł się Dominika Mazurek z Polskiego Cukru AZS UMCS, a w kadrze U-17 Michał Turewicz ze Startu.