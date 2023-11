LNBA. Alco pokonało Matematykę w najciekawszym meczu trzeciej kolejki Konferencji A

Alco i Matematyka to jedne z najbardziej utytułowanych zespołów w stawce. W sobotni wieczór stworzyły w hali I Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie dobre widowisko. Pierwsza połowa należała do Matematyki, która po niej prowadziła 33:27. Wystarczyło jednak tylko kilka minut trzeciej kwarty, a Alco odrobiło całość strat. Przewagę udało się jednak zbudować dopiero w końcówce, a w szczytowym momencie wynosiła ona osiem punktów. Ostatecznie Alco wygrało 63:58 i umocniło się w czołówce tabeli. U zwycięzców ojcem sukcesu był Łukasz Łukawski. Doświadczony center zdobył aż 20 punktów. Dzielnie wspierał go były gracz Startu Lublin, Aleksander Rak. On dołożył do dorobku Alco 17 „oczek”. U pokonanych wyróżnił się Przemysław Kusiak, autor 9 „oczek”.

Jedynym niepokonanym zespołem jest drużyna 12 Małp. Projekt sygnowany nazwiskiem Michała Żulińskiego odnosi w tym sezonie same sukcesy. O sile ekipy stworzonej przez tego doświadczonego pasjonata koszykówki przekonał się w sobotę Symbit, którzy przegrał 56:46. Bohaterem meczu był Bukhosi Ncube. Ten pochodzący z Zimbabwe center zanotował double-double. Złożyło się na nie 20 punktów i 17 zbiórek. U jego boku świetnie spisywał się też inny podkoszowy, Adrian Kowalczyk, autor 13 punktów. W Symbicie na właściwym dla siebie poziomie zagrał Michał Kuśmierz, który zdobył 10 pkt.

Wyniki – Konferencja A: Patobasket – Tłoki 75:43 * Symbit – 12 Małp 46:56 * Polski Cukier Rodmos – The Reds Iglo-Klima 83:50 * Matematyka – Alco 58:63.