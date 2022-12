LNBA. Gracze Lublinianki i Tłoków nie popisali się skutecznością

To było jedno z bardziej kuriozalnych spotkań tego sezonu w LNBA. O rywalizacji Lublinianki i Tłoków nie można powiedzieć, że stała na niskim poziomie. Po prostu gracze obu ekip zamiast na ataku skupili się na obronie. Stąd bardzo niskie wyniki poszczególnych kwart. Dodać do tego trzeba gigantyczne problemy Tłoków z rzutami z dystansu. Koszykarze z Chełma w całym meczu nie trafili ani jednej „trójki”. Końcówka meczu była bardzo nerwowa. Na 2 min przed końcem Jan Chmielewski dał Lubliniance prowadzenie. Ostatnie akcje należały jednak do Tłoków. Najpierw do remisu celnym rzutem osobistym doprowadził Grzegorz Sędlak, a w kolejnej akcji do kosza trafił Daniel Hurko, czym zapełnił chełmianom zwycięstwo 33:31. On zresztą był najlepszym graczem tego meczu – zdobył 13 pkt i zebrał aż 19 piłek. Dzielnie wspierał go Andrzej Marcinkowski, który dołożył 4 pkt. W Lubliniance pochwalić trzeba Piotra Glonka, który zdobył 6 pkt i zebrał 10 piłek.

W czubie tabeli utrzymuje się Matematyka, która pokonała 56:51 Patobasket. Ojcem sukcesu był Artur Josik, który zdobył aż 24 pkt. Świetnie zagrał też Tomasz Celej. Były gracz Anwilu Włocławek dołożył 16 pkt. U pokonanych wyróżnił się Gerard Nawrocki, który niedługo ma dołączyć do drugoligowej Lublinianki. Social manager klubu z Lublina dla Patobasketu zdobył 24 pkt.

Konferencja A: Zieloni-Lublinianka Basketball Team – Tłoki 31:33 * Rodmos – Alpaca Alfachem Miguel Brothers 59:43 * Matematyka – Patobasket 56:51 * Alco – 12 Małp 61:51 * Symbit – Samtrans Ballers 70:50.

Symbit 8 15 510:415 Matematyka 8 15 519:448 Rodmos 8 14 519:441 Patobasket 8 13 446:387 Alpaca 8 12 467:399 Tłoki 8 12 308:408 Alco 8 11 458:462 Samtrans 8 11 436:460 Lublinianka 8 9 349:455 12 Małp 8 8 366:503

Konferencja B: Dom Plus – Elektoland Mavs 79:45 * Devils – Comao Sportowe Puławy 27:54 * Basketball Fever – AT Vision 56:66 * Kanina – The Reds Iglo-Klima 42:52 * Bad Boyz – Piaty Faul 44:53.

The Reds 8 16 473:354 Comao 8 14 379:292 Fever 8 13 398:378 Kanina 8 12 322:299 Dom Plus 8 12 372:370 Piąty Faul 8 11 425:438 Devils 8 11 362:376 AT Vision 8 11 397:433 Bad Boyz 8 11 334:376 Mavs 8 8 330:476

Konferencja C: Orlikowe Świry – Czerwoni Lublinianka Basketball Team 59:37 * Biali Lublinianka Basketball Team – Cukropol Pszczółka 22:74 * World Stompers – Da GG 34:63.